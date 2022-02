Yo-talon keikat alkavat maaliskuun alussa – Rowan Rafferty nimeää legendaarisimmat esiintyjät kautta aikain

Tampereen Yo-talo on niin suosittu keikkapaikka, että varauksia on tehty jo vuodelle 2023. Kevät mennään parhaimmillaan neljän keikan viikkotahtia.

Rowan Rafferty toivoo myös matkailijoiden löytävän Yo-talon keikat. ”Yo-talo on Tampereen vanhin ja legendaarisin keikkapaikka, jonka sali on yksi kauneimmista koko maassa. Siellä voi aistia alkuperäistä tunnelmaa 50 vuoden takaa,” hän sanoo.

Aamulehti

Tampereen Yo-talon keikat pyörähtävät käyntiin perjantaina 4. päivä maaliskuuta. Avajaisviikonlopun esiintyjät ovat Peer Günt, Irina ja elektropop-artisti Thelise.

Kuinka mones Yo-talon paluu tämä jo on, tamperelainen keikkajärjestäjä, Nem Agency oy:n toimitusjohtaja Rowan Rafferty?

”Me julkistimme Yo-talon paluun viime syksynä, joten tämä on toinen kerta. Väki lähti aika hyvin liikkeelle loka–marraskuussa aina joulukuun alkuun asti. Sen jälkeen kaikki muuttui uudestaan vaikeaksi koronapandemian takia. Nyt toivon, että talo voidaan viimein pitää auki niin kuin on suunniteltu.”

Mitä arvelet, joko yleisö uskaltaa lähteä liikkeelle?

”Toivon sitä. Me tarvitsemme nyt kansan tuen.”

Kuinka vaikeaa aikaa kaksi viime vuotta on sinulle ollut?

”On tässä ollut tottumista. Olen siirtänyt varmaan satoja keikkoja. Vaikka korona-aika on ollut ammatillisessa mielessä vaikea, ei se ole vaikuttanut henkilökohtaisiin hyvinvointiini. Nyt olo helpottunut ja toiveikas.”

Millaista tahtia Yo-talon keikat jatkuvat avausviikonlopun jälkeen?

”Maaliskuun alusta lukien luvassa on vähintään kaksi keikkaa viikossa ja parhaimmillaan mennään sitten jo neljän keikan viikkotahtia. Tulossa on muiden muassa Juliet Jonesin Sydän, 40-vuotisjuhliaan viettävä 22-Pistepirkko, Turmion Kätilöt ja ruotsalainen Evergrey. Nyt julkistettavat tapahtumat ovat vasta osa tämän vuoden ohjelmaa. Luvassa on vielä kymmeniä uusia, tasokkaita julkistuksia.”

Miltä ensi syksy näyttää?

”Hyvältä, sillä 75 prosenttia viikonlopun päivistä on jo mennyt. Varauksia on tehty jo myös vuodelle 2023.”

Kuinka kannattavaa Yo-talon pyörittäminen on liiketaloudellisesti?

”Kannattavuushan tulee lopulta siitä, kuinka kiinnostavaa ohjelmaa tarjoamme. Palan halusta nähdä, miten onnistumme maaliskuusta alkaen.”

Jos ihan mikä tahansa olisi mahdollista, ketkä haluaisit esiintymään Yo-talolle heti tältä istumalta?

”Valinta on helppo. Buukkaisin äärimmäisen legendaariset Juice Leskisen, Eppu Normaalin ja Popedan. Tämä kolmikkohan soitti siellä jo 1970-luvulla!”

Mikä estää Eppujen tai Popedan varaamisen?

”Nämä artistit ovat jo niin suuria, etteivät he valitettavasti enää mahdu intiimiin Yo-taloon.”