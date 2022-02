Tampereen oopperan Taikahuilu etenee kohti ensi-iltaa: ”näyttää vahvasti siltä, että oopperaa päästään esittämään aikataulussa”

Taikahuilun näyttämöharjoitukset alkavat Tampere-talossa ensi viikolla. Oopperan lipunmyynnissä ”ollaan takamatkalla”.

Aamulehti

Tampereen oopperan Taikahuilun valmistelut etenevät hankalasta koronatilanteesta huolimatta. Oopperan tuottava Tampere-talo on ilmoittanut, että ”Pirkanmaan terveysviranomaisten 1. helmikuuta antamien tapahtumasuositusten pohjalta näyttää vahvasti siltä, että oopperaa päästään esittämään aikataulussa maaliskuussa”.

”Tampereen oopperan jatkuvuudelle ja tekijöille on tärkeää, että pääsisimme toteuttamaan Taikahuilun. Viime vuonnahan oopperatuotantomme peruutettiin kokonaan”, sanoo Tampereen oopperan vastaava tuottaja Suvi Leinonen.

Oopperan harjoitusprosessi etenee siten, että näyttämöharjoitukset alkavat 7. helmikuuta. Mozartin suosituimpiin teoksiin kuuluvan Taikahuilun on tarkoitus saada ensi-iltansa 2. maaliskuuta. Kuuden esityksen sarjan viimeinen esitys on 12.3.

Taikahuilun lipunmyynti alkoi jo vuosi sitten, mutta myynti oli käytännössä jumissa joulukuussa ja tammikuussa koronatilanteen takia.

”Lipunmyyntiä tarvitaan vielä roimasti lisää. Lippuja on toki myyty ennakkoon ja myös varauskanta on hyvä. Mutta kun joulukuun ja tammikuun lipunmyynti menetettiin, takamatkalla ollaan”, Suvi Leinonen sanoo.

Hän kuitenkin katsoo toiveikkaana yleisön suuntaan. ”Tuotanto on selkeästi toivottu, ja ihmiset tietävät, että Tampere-talossa on turvallista käydä tapahtumissa. Meillä on isot tilat ja osaava henkilökunta.”

Taikahuilun rooleissa kuullaan Suomen kärkipään laulajia. Keskeisissä Paminan ja Taminon rooleissa esiintyvät sopraano Tuuli Takala ja tenori Tuomas Katajala. Muissa rooleissa nähdään muun muassa baritoni Arttu Kataja Papagenon ja sopraano Päivi Pylvänäinen Papagenan rooleissa. Sopraano Suvi Väyrynen on Yön kuningatar, ja basso Nicholas Söderlund laulaa Sarastron roolin. Kapellimestarina on virolainen Risto Joost.

Ohjauksesta vastaa Tuomas Parkkinen. Ohjaustyö perustuu hänen jo vuonna 2011 Tampereen oopperalle ohjaamaansa Taikahuiluun.