Nokia-areenalla jännitetään viranomaisten uusia koronarajoituksia – Stingin Tampereen-konserttia ei ole vielä peruttu

Ennen Stingin keikkaa Nokia-areenalla pitäisi olla Iskelmä-gaala helmikuun puolivälin tietämillä. Sen kohtalo selviää todennäköisesti ensi viikolla.

Tammikuussa Nokia-areena on ollut konserttien osalta tyhjä. Arkistokuva on Raskasta joulua -tapahtumasta viime joulukuulta.

Aamulehti

Joulukuussa virallisesti avatun Nokia-areenan alkutaival ei ole ollut helppo, kun käytännössä mitään konsertteja, otteluita tai yritystapahtumia ei ole voitu järjestää alkuperäisten aikataulujen ja suunnitelmien mukaan.

Toimitusjohtajan Marko Hurmeen mukaan uusia peruutuksia ei ole vielä loppukevään osalta juurikaan tullut.

”Kaikilla tapahtumajärjestäjillä on tahtotila järjestää tapahtumansa, kun se on mahdollista. Nyt olemme saaneet kuulla pientä valonpilkettä päättäjien suunnalta. Sekä tapahtumajärjestäjät että areenayhtiö ovat toiveikkaita, että kevään tapahtumat voidaan järjestää suunnitellusti.”

Stingillä maailmankiertue

Brittitähti Stingin My Songs -kiertueen on määrä ulottua Nokia-areenalle maaliskuun 7. päivä. Ennen sitä artistin pitäisi esiintyä Latvian pääkaupungissa Riiassa, ja Tampereelta kiertueen pitäisi jatkaa Euroopan kulttuuripääkaupunkivuotta viettävään Liettuan Kaunasiin. Kesällä My Songs -kiertue jatkaa Euroopasta Yhdysvaltoihin.

Viestintäpäällikkö Johanna Immonen Suomen Live Nationista sanoo, ettei Stingin konsertista ole tällä hetkellä uutta kerrottavaa.

”Seuraamme aktiivisesti rajoituksia ja teemme päätökset aina yhteistyössä artistin kanssa. Lipun ostaneita infotaan heti, mikäli konserttiin liittyen tulee mitään muutoksia.”

Iskelmä Gaalan siirto mahdollinen

Jo ennen Stingiä Nokia-areenalle pitäisi kokoontua iso joukko kotimaisia iskelmäartisteja 18. helmikuuta pidettävään Iskelmä-gaalaan. Esiintymässä ovat Lauri Tähkä, Juha Tapio, Kaija Koo, Haloo Helsinki!, Tuure Kilpeläinen, Samu Haber, Suvi Teräsniska, Mikael Gabriel, Erika Vikman ja Neljä Ruusua.

Gaalan järjestävät Bauer Media ja Tampere-talo oy. Myös näissä yhtiöissä tarkkaillaan nyt silmä kovana, mikä rajoitusten tilanne Tampereella tulee helmikuun puolivälissä olemaan.

”On mahdollista myös se, että Iskelmä-gaalaa siirretään myöhempään ajankohtaan. Asiasta tiedotetaan todennäköisesti ensi viikolla”, sanoo liiketoimintajohtaja Mika Nevalainen Tampere-talo oy:sta.

Viime vuonna Iskelmä-gaala toteutettiin livestriiminä.

Tänä keväänä Nokia-areenalla pitäisi olla vielä muun muussa Lauri Tähkän konsertti 26.3. ja siirretty Nightwishin konsertti 22. huhtikuuta.