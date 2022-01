UMK-finalistit arvioitavana: tarjolla on tavallista enemmän rockia ja kovatasoisia kappaleita, mutta joukosta nousee esiin yksi erityisen rohkea veto

Euroviisuissa käy toistuvasti niin, että edellisenä vuonna finaalissa menestyneiden kappaleiden vaikutus kuuluu seuraavan vuoden karsinnoissa.

Niin tänäkin vuonna. Viime vuosi oli yllättäen rockbändien juhlaa, Italian Måneskin voitti ja Suomen Blind Channel tuli kuudenneksi. Måneskinista tuli kansainvälinen tähti ja listaykkönen eri puolilla Eurooppaa, ja myös Blind Channelin edustuskappale Dark Side nousi 13 maan listalle.

Tänä vuonna Uuden musiikin kilpailun seitsemästä kappaleesta kolme on kitarabändeille sovitettua rockia, kaikki tosin eri genreä edustavia.

Edellisvuoden reseptin toistaminen on tosin harvemmin johtanut menestykseen itse viisufinaalissa, joten ei ole kovin todennäköistä, että myös tänä vuonna voittajaksi nousisi rockyhtyeen kappale.

Ilmeisesti viime vuoden jälkeen lauluntekijöiden motivaatio on kohentunut, sillä kappaleiden taso on tavallista korkeampi. Mukana ei ole yhtään perinteiseen euroviisumuottiin valettua sävellystä, vaan kaikki ovat kappaleita, jotka voisivat ilmestyä singlenä kilpailemaan suoratoistokuunteluista ja radiosoitoista mihin aikaan vuodesta tahansa.

Artisteista The Rasmus ja Tommi Läntinen ovat tuttuja konkareita, mutta nuoremmilla kilpailijoillakin on jo kokemusta. Youngheartedilla on takanaan kaksi albumia ja Olivera eli Katriina Ullakko on tehnyt kappaleita ulkomaisten artistien kanssa, nimekkäin heistä on hollantilainen dj-tuottajatähti Tiësto.

Uuden musiikin kilpailu on herättänyt huomiota ulkomailla, ja Yle on tehnyt sopimuksen UMK:n esittämisestä espanjalaisen kaupallisen Ten-kanavan kanssa. Ten esittää myös muiden Euroviisuihin osallistuvien maiden karsintoja.

Suomen euroviisuedustaja valitaan UMK-finaalissa lauantaina 26. helmikuuta.

Tässä arviot kaikista vuoden 2022 UMK-kilpailukappaleista:

Cyan Kicks

Cyan Kicks: Hurricane

Emma-ehdokkaanakin olleen helsinkiläisyhtyeen kappale on raskasta vaihtoehtorockia, jossa basso ja särökitara murisevat matalalta ja tasaisesti potkiva bassorumpu tuo tanssittavaa sykettä. Kertosäkeen koukkuna ovat korkealta huudetut ”shut up / give up” -kohdat. Tekstissä pumpataan itsetuntoa korkealle, vaikka ”ne” yrittävät vaientaa ja lannistaa. Vertailua Blind Channelin viime vuoden voittajakappaleeseen on vaikea välttää.

Bess

Bess: Ram pam pam

Suoraviivaisen ja elektronisen tanssipop-biisin päähenkilönä on nainen, joka haluaisi elää täysillä, mutta on päätynyt jostain syystä suhteeseen konservatiivisen nyhertäjän kanssa. Tämä sovittamaton ristiriita tiivistyy kertosäkeen tekstissä, joka on iskevässä rytmikkyydessään tämän vuoden UMK:n tarttuvin. Pätevästi rakennetussa kappaleessa jo varsinaista kertosäettä edeltävä pre-choruskin koukuttaa kuulijan, joten Bess kilpailee todennäköisesti The Rasmuksen ja Cyan Kicksin kanssa kärkisijoista.

The Rasmuksen solisti Lauri Ylönen

The Rasmus: Jezebel

The Rasmuksen Lauri Ylönen ja vanhan liiton amerikkalainen hittinikkari Desmond Child ovat tehneet yhdessä kappaleen, joka muistuttaa yhtyeen 2000-luvun alun kultaisista vuosista. Yksinkertainen riffi junnaa läpi kappaleen, mutta toistuvat modulaatiot tuovat jännitettä. Tekstin päähenkilönä seikkailee aika perinteinen ”paha tyttö” -hahmo. Desmond Child on ollut ennenkin tekemässä Raamatun Jezebelin inspiroimaa kappaletta: vuonna 2000 Ricky Martinin albumilla julkaistun raidan nimi tosin kirjoitettiin muodossa Jezabel.

Younghearted

Younghearted: Sun numero

Younghearted sai laajempaa huomiota loppuvuodesta, kun pääministeri Sanna Marin valitsi yhtyeen tuotannosta oman kappaleensa Ylen Elämäni biisi -ohjelmassa. UMK:n rockbiisien ja elektronisemman sykkeen seassa Youngheartedin pehmeä ja vähän folkmainen pop kuulostaa lempeältä, mutta myös arkiselta nykyajan sävelradiomusiikilta. Tarinassakaan ei uhota eikä pahistella, vaan kärsitään juuri kariutuneen parisuhteen raunioilla puhelin kourassa. Kertosäkeeseen on lastattu Coldplay-tyylistä stadionballadin sointia.

Olivera

Olivera: Thank God I Am an Ateheist

Jos euroviisukappaleelta kaipaa suurieleisyyttä, niin tässä olisi ainakin iso laulun aihe: kristinuskossa käsitellyn kuolemanjälkeisen elämän kyseenalaistaminen. Oliveran kappale on tyylikäs r&b-balladi, jossa ei ole paljoakaan suomalaisen popin tai iskelmän tunnusmerkkejä. Oliveran ääni on persoonallinen ja fraseeraus ilmeikästä. Kävi kisassa miten tahansa, niin tätä kappaletta voisi kuunnella tulevaisuudessakin.

Tommi Läntinen

Tommi Läntinen: Elämä kantaa mua

Tänä vuonna UMK:n konkaripaikalla kilpaileva Tommi Läntinen on saanut lauluntekijöikseen Haloo Helsinki -yhtyeen. Elämä kantaa mua on helposti rullaava rockbiisi, joka istuu hyvin Läntisen tyyliin. Kappaleen teemana on myöhäiskeski-ikäisen miehen voimaantuminen elämänkokemuksen avulla. Sen symbolina on tietysti moottoripyörällä ajaminen. Ukkoutuva mies voisi liikkua vaihteeksi jollain muullakin tavalla, mutta Raide-Jokerissa tai länsimetrossa ei ole tietenkään samaa vaaran ja vapauden tuntua.

Isaac Sene

Isaac Sene: Kuuma jäbä

Siilinjärveltä kotoisin oleva Isaac Sene on luonnehtinut itseään ”savolaiseksi supertähdeksi”. Sene on tosin vähän erilainen kuin Juice Leskisen, blueskitaristi Erja Lyytisen tai hevimuusikko Marco Hietalan kaltaiset aiemmat savolaistähdet, mutta jo avaussäkeistössä soi raikas itäsuomalainen aksentti ”sissään”- ja ”pittää”-sanoissa. Senen kappaleessa kaikuu 1980-luvun lopun r&b ja pop, Michael Jackson ja Prince. Homoeroottisen tarinan kertojalla on ”joka ilta ollu eri nainen”, mutta nyt viereen tuli vastustamaton kuuma jäbä. Senen kappale on uuden ajan euroviisu, rohkea ja svengaava.