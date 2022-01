Milloin Tampere Filharmonia saa uuden intendentin? ”Toiveena on, että uusi intendentti voisi aloittaa maaliskuussa”

Viranhaku päättyi 1. marraskuuta, mutta valintaa ei ole vieläkään tehty.

Aamulehti

Tampere Filharmonian intendentin virka oli haussa syksyllä. Hakuaika päättyi 1. marraskuuta. Hakijoita oli 14. Heistä tunnetuin oli Suomen Kansallisoopperan taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi, joka kuitenkin perui hakemuksensa myöhemmin.

Valintaprosessi on venynyt, sillä orkesterille ei vieläkään ole valittu vakinaista intendenttiä. Ylimenokauden aikana intendentin tehtäviä on hoitanut orkesterin apulaisintendentti Eija Oravuo.

Missä intendentin viran täyttämisessä mennään juuri nyt, Tampereen kaupungin kulttuurijohtaja Juha Ahonen?

”Tilanne on nyt se, että haastattelukierros on parhaillaan menossa kirjallisilla kysymyksillä. Toivottavasti saamme ensi viikolla tehtyä suulliset haastattelut sen jälkeen, kun kirjalliset kysymykset on purettu yhdessä muusikoiden kanssa. Tässä vaiheessa kartoitetaan henkilöstöhallintoon, orkesterin strategiaan, taiteelliseen johtamiseen ja ohjelmistosuunnitteluun liittyviä asioita.”

Miksi valintaprosessi on kestänyt näin kauan?

”Hakuprosessin ei pitänyt kestää näin pitkään. Viivästystä on aiheuttanut muun muassa se, että meillä on kaupungin puolella ollut sairaustapauksia henkilöstöhallinnossa.”

Vielä marraskuussa oli toiveita, että uusi intendentti voisi aloittaa vuodenvaihteessa. Se suunnitelma ei kuitenkaan toteutunut. Millä aikataululla nyt edetään?

”Toiveena on, että uusi intendentti voisi aloittaa maaliskuussa. Mutta sekään ei ehkä toteudu, jos virkaan valitaan henkilö, jolla on vielä velvoitteita muualle.”

Orkesterilta on puuttunut vakituinen intendentti siitä lähtien, kun siirryit viime vuoden toukokuussa intendentin virasta kaupungin kulttuurijohtajaksi. Eikö näin pitkä väliaikaisuus ole hankalaa orkesterin pitkäjänteisen taiteellisen suunnittelun kannalta?

”Eihän tämä ihanteellinen tilanne ole. Parin viime vuoden aikana pitkää taiteellista linjaa on kuitenkin saatu rakennettua suhteellisen hyvin. Ja virkaa hoitaa nyt henkilö, joka pystyy tekemään myös taiteellista suunnittelua. Pidemmän päälle tämä väliaikaisuus on tietenkin kestämätön tilanne.”

Hakijoita oli syksyllä varsin vähän. Onko mahdollista, että virka voidaan joutua laittamaan hakuun uudelleen?

”Tuota en uskalla kommentoida. Katsotaan mitä tapahtuu, kun seuraava haastattelukierros saadaan eteenpäin. Aika tarkalla kammalla tätä nyt viedään eteenpäin.”