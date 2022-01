The Ronettesin laulajana tunnettu poptähti Ronnie Spector on kuollut

The Ronettesin laulajana tunnettu Ronnie Spector kuoli syöpään keskiviikkona. Hänet kuvattiin vuonna 2010 New Yorkissa järjestetyssä konsertissa.

New York

Popyhtye The Ronettesin laulajana tunnettu Ronnie Spector on kuollut 78-vuotiaana. 1960-luvulla suurta suosiota nauttinut The Ronettes tunnetaan etenkin kappaleestaan Be My Baby, jota pidetään yhtenä tunnetuimmista esimerkeistä tuottaja Phil Spectorin kehittämästä Wall of Sound -tuotantotyylistä.

Spector teki myös soolouraa lähdettyään The Ronettesista levyttäen kappaleita muun muassa Bruce Springsteenin ja Eddie Moneyn kanssa.

Keskiviikkona syöpään kuollut Ronnie Spector oli naimisissa Phil Spectorin kanssa vuosina 1968–1974. Laulaja kertoi elämäkerrassaan Phil Spectorin olleen erittäin väkivaltainen heidän avioliittonsa aikana. Phil Spector kuoli lähes vuosi sitten vankilassa, jossa hän istui elinkautista murhasta.