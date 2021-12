Main ContentPlaceholder

Musiikki

Tampereen joulukonsertteihin pääsee koronapassilla, mutta esiintyjältä seurakunta ei voi sitä pyytää: ”Toivomme, että heilläkin on rokotesuoja kunnossa”

Mitä jos esiintyjällä ei ole koronapassia? Esimerkiksi Reino Nordin on jakanut Twitterissä koko joulukuun koronapassia ja -rokotteita vastustavaa sisältöä. Samalla on käynnissä hänen jouluinen konserttikiertueensa. Vastuu viranomaismääräysten noudattamisesta on tapahtumanjärjestäjällä eli Warner Musicilla.

Tampereen tuomiokirkon konsertteihin kävijät pääsevät, kun ovat esittäneet voimassa olevan koronapassin. Esiintyjältä koronapassia ei kuitenkaan voi vaatia.