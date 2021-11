Konsertin järjestäjä luottaa tilanteen paranevan, kun esitys siirtyy jäähallista Tampereen ja Turun konserttisaleihin. Lippuja ei voi enää perua, vaikka haluaisikin.

Hans Zimmerin musiikkiin perustuva konsertti on Tampereella lauantaina.

Aamulehti

Helsingin päässä murskaavat arviot saanut The Music of Hans Zimmer -konsertti kuullaan lauantaina Tampere-talossa. Median kritiikeissä ja yleisön kommenteissa elokuvasäveltäjä Hans Zimmerin musiikille omistettua konserttia on haukuttu absurdiksi harrastelijatason puuhasteluksi, kammottavaksi romanialaisviritelmäksi ja järkyttäväksi Hollywood-fiaskoksi.