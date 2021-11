Gorillaz ja Nick Cave and The Bad Seeds esiintyvät ensi vuoden Flow-festivaalilla – tapahtuma julkisti ensimmäiset esiintyjänsä

Gorillaz-yhtyeen keikka kestää Flow’ssa kaksi tuntia.

Nick Cave and The Bad Seeds esiintyi Pori Jazzissa vuonna 2018.

Helsingin Suvilahdessa järjestettävä Flow-festivaali on julkistanut ensimmäiset esiintyjänsä ensi vuodelle.

Isoimpia nimiä ovat yli 20-vuotisen uran tehnyt maailman tunnetuin virtuaaliyhtye Gorillaz ja pitkän linjan rockyhtye Nick Cave and The Bad Seeds, joka esiintyi Suomessa viimeksi vuonna 2018 Pori Jazzeilla.

Vuonna 1998 Damon Albarnin ja Jamie Hwelettin perustama Gorillaz tunnetaan sarjakuvahahmoistaan ja hiteistään, kuten Feel Good Inc. ja Clint Eastwood. Flow’ssa yhtyeeltä nähdään kahden tunnin mittainen show, ja Flow’n julkaisemassa tiedotteessa korostetaan, että Gorillazin kiertueryhmä on yksi suurimmista Flow’ssa koskaan vierailleista. 1970-luvulla uransa aloittaneen rockmuusikon Nick Caven yhtye on kriitikoiden suuresti arvostama kokoonpano, jonka ura on kestänyt lähes 40 vuotta.

Isoimpien nimien lisäksi Flow-festivaali julkisti samalla ison joukon muita esiintyjiä.

Festarilla esiintyvät muun muassa brittiartisti Michael Kiwanuka, norjalaispoppari Sigrid, saksalainen elektronisen musiikin tuottaja DJ Koze, brittituottaja Fred Gibsonin sooloprojekti Fred Again, yhdysvaltalainen räppäri Princess Nokia, nigerialais-englantilainen räppäri Little Simz, brittiläis-gambialainen räppäri Pa Salieu, punkbändi Bikini Kill, australialaisyhtye King Gizzard & Lizard Wizard ja irlantilaisyhtye Fontaines D.C.

Kotimaisista artisteista Flow’ssa nähdään William, Sexmane, Erika Vikman, Jesse Markin, Hassan Maikal ja Linda Fredriksson Juniper -kokoonpano.

Flow’n taiteellinen johtaja Tuomas Kallio kertoo tiedotteessa ”suuntaavansa katseensa covid19-ajan jälkeiseen elämään ja lämpimiin kohtaamisiin”.

”Ensi kesän festivaaliohjelmasta saadaan kansainvälisen kiertuetoiminnan haasteista huolimatta jälleen korkeatasoinen ja monipuolinen”, Kallio sanoo.

Ensi vuoden Flow-festivaali järjestetään 12.–14. elokuuta 2022 Helsingin Suvilahdessa.