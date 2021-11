Pori Jazz julkisti yhden ensi kesän isoista nimistä

Räjähdysmäisesti uransa aloittaneen Lewis Capaldin toivotaan houkuttavan Pori Jazziin myös uutta ja nuorta yleisöä.

Pori Jazzissa esiintyy heinäkuussa laulaja-lauluntekijä Lewis Capaldi. 25-vuotias skotlantilaisartisti on yksi viime vuosien suurimpia pop-nimiä. Debyyttialbumi Divinely Uninspired To A Hellish Extent oli Ison-Britannian myydyin levy sekä vuonna 2019 että 2020.

Hitti Someone You Loved palkittiin parhaan kappaleen Brit Awardilla, se oli myös Grammy-ehdokkaana samassa kategoriassa ja soi radiossa tiheään. Kappaletta on kuunneltu Spotifyssa 2,1 miljardia kertaa.

Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro toteaa, että Capaldin toivotaan totta kai houkuttavan festivaalille nuorta yleisöä. Toisaalta hän uskoo paljon radiossa soitetun Capaldin vetoavan musiikillisesti eri-ikäisiin yleisöihin.

”Vuonna 2019 yksi, missä onnistuimme, oli, että saimme myös nuorta yleisöä paikalle. Uskon, että Capaldilla on siihen potentiaalia, ja että saamme myös Pori Jazz -ensikertalaisia paikalle. Se on aina tärkeää, kun katsotaan festivaalin tulevaisuutta useamman vuoden päähän”, Aro toteaa.

”Totta kai haluamme pitää kiinni myös vanhemmasta yleisöstä, ja eiköhän siihen pirtaan sopivaa tarjontaa löydy ohjelmistossa, kun saamme koko setin julki”, hän lisää.

Kerran Suomessa

Capaldi on esiintynyt Suomessa Ilosaarirockissa vuonna 2018. Juuri ennen pandemian alkua hänen kaksi Wembleyn-konserttiaan myytiin loppuun. Ensi vuoden syksyllä hän esiintyy Lontoon O2 Arenalla, johon mahtuu 20 000 katsojaa.

Capaldin palkkiota Aro kommentoi vain ”merkittäväksi summaksi”, koska kyseessä on areenatason esiintyjä.

”Kun artisti saapuu festivaalille, hän olettaa saavansa siitä myös käyvän korvauksen, joka linkittyy hänen osoitettuun lipunmyyntipotentiaalinsa.”

Capaldin ura alkoi 11-vuotiaana esiintymisillä Edinburghin ja Glasgow’n seudun pubeissa. Vuonna 2017 eli 20-vuotiaana hän julkaisi ensimmäisen virallisen singlensä Bruises, josta tuli valtavan suosittu. Sen suurten striimausmäärien ansiosta hän sai levytyssopimuksen.

Pori Jazzissa Capaldi esiintyy perjantaina 15.7. eli samana päivänä kuin Emeli Sandé. Festivaalin aiemmin julkistettuja esiintyjiä ovat John Legend ja Hector Reimagined-erikoiskonsertissa.