Kannen areenan tähän mennessä isoin keikkajulkistus: Sting esiintyy Tampereella maaliskuussa

Stingin Tampereen-konsertin liput tulevat myyntiin perjantaina 19.11. Samana päivänä ilmestyy artistin uusi albumi The Bridge.

Aamulehti

Rocklegenda Sting esiintyy Tampereen Kannen areenalla ensi maaliskuussa. Konsertti on osa hänen My Songs -kiertuettaan. Keikkapäivä on maanantai 7.3.2022.

Keikan lipunmyynti alkaa perjantaina 19. marraskuuta kello 10 Lippupisteessä. Liput maksavat alkaen 69,30 euroa.

Konsertissa kuullaan musiikkia Stingin koko uran varrelta. Mukana on sekä soolouran että The Policen rakastetuimmat kappaleet. Konsertin erikoisvieraana esiintyy englantilainen laulaja-lauluntekijä Joe Sumner, Stingin poika.

Edellisen kerran Sting esiintyi Suomessa vuonna 2019.