Tampere Filharmonian intendentiksi haki 14 henkilöä – Mukana on myös todellinen yllätysnimi Kansallisoopperasta

Uuden intendentin toivotaan aloittavan työnsä viimeistään ensi vuoden alusta lähtien. Virka vapautui, kun Juha Ahonen siirtyi Tampereen kaupungin kulttuurijohtajaksi.

Oopperalaulaja Lilli Paasikivi on toiminut Kansallisoopperan taiteellisena johtajana vuodesta 2013 lähtien. Nyt hän on hakenut Tampere Filharmonian intendentin virkaa. Paasikivi kuvattu Kansallisopperan Cavalleria Rusticanan ensi-illassa vuonna 2020.

Tampere Filharmonian intendentin virkaa on hakenut 14 henkilöä. Viran hakuaika päättyi maanantaina. Tunnetuin nimi hakijoiden joukossa on Suomen Kansallisoopperan nykyinen taiteellinen johtaja Lilli Paasikivi. Hän on toiminut Kansallisoopperan johtajistossa vuodesta 2013 lähtien. Hänen sopimuksensa oopperassa on voimassa vuoteen 2023 asti.

Hakijoiden joukossa ei ole suurimpien kotimaisten orkestereiden intendenttejä tai apulaisintendenttejä lukuun ottamatta Tampere Filharmonian Eija Oravuota. Hän hoitaa Tampereen kaupungin kulttuurijohtajaksi siirtyneeltä Juha Ahoselta vapautunutta intendentin virkaa tällä hetkellä vt. intendenttinä. Varsinaisesti Oravuo on orkesterin apulaisintendentti.

Muita intendenttejä hakijoiden joukossa ovat Vaasan kaupunginorkesterin Mia Huhta ja Kaartin soittokunnan Heli Leppälä-Hakala.

Orkesterihallinnon kokemusta taiteellisen työn näkökulmasta taas on Marco Feklistoffilla, joka on toiminut Göteborgin orkesterin suunnittelupäällikkönä ja Santtu-Matias Rouvalin läheisenä työtoverina.

Tampere Filharmonian intendentin virkaa on hakenut myös Kristiina Penttinen, joka erosi samasta työstä joulukuussa 2018 vedoten tehtävän hallitsemattoman suureen työmäärään. Nykyisin Penttinen toimii Viitasaaren Kesäakatemian toiminnanjohtajana.

Tampere Filharmonian intendentin virkaa ovat hakeneet: Ulriika Leponiemi, Aija Haapalainen, Marta Schmidt, Lilli Paasikivi, Oona Rosenlund, Markus Salmela, Sanna-Maarit Hakkarainen, Katharina Freihoff, Mia Huhta, Marco Feklistoff, Jussi Kauranen, Heli Leppälä-Hakala, Eija Oravuo ja Kristiina Penttinen.

Uuden intendentin toivotaan aloittavan työnsä Tampereella viimeistään vuoden alusta lähtien.