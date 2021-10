Adele julkaisi odotetun kappaleensa: Heti hitiksi noussut Easy On Me kertoo tunteesta, jonka jokainen eroava vanhempi itsessään tunnistaa

”Tajusin olevani itse ongelma. Edellisistä eroista olin aina syyttänyt toista osapuolta, mutta nyt tajusin, että ’paskat, ehkä se olenkin minä!’” lauluntekijä on kertonut kappaleensa syntyvaiheista.

Kun avioero tulee kohdalle, vanhempien mielessä on usein yksi muita kalvavampi ajatus: miten tämä vaikuttaa lapsiin?

Se lienee myös aihe, josta ei ole paljon kappaleita tehty. Erobiisit kun keskittyvät yleensä joko a) haikailemaan menneen rakkauden perään tai b) syyttämään mennyttä rakkautta suhteen aikana koetuista kohtuuttomuuksista.

Nyt maailma on kuitenkin saanut hyvinkin aikuismaisen erokappaleen.

Adele julkaisi edellisen albuminsa – jättimenestyksen nimeltä 25 – kuutisen vuotta sitten, ja sen jälkeen hänen uutta musiikkiaan on odotettu kuin joulua. Odotukset palkittiin lopulta viime yönä, kun tulevan 30-nimisen albumin ensimmäinen sinkku Easy On Me julkaistiin.

Fanit myös löysivät kappaleen. Siitä tehtyä musiikkivideota on tätä kirjoittaessa katsottu Youtubessa liki 20 miljoonaa kertaa.

Kriitikot varsinkin laulajan kotimaassa ovat olleet odotetun ihastuksissaan. Independentissä kappaleelle neljä tähteä antanut Alexandra Pollard kutsuu kappaletta Adelen ”raikkaaksi ja kypsäksi paluuksi” ja kuvaa tätä maailman johtavaksi sydänsärkyjen tulkitsijaksi.

”Viimeistelty muttei sieluton”, hän toteaa kappaleesta.

Adelemainen kappale

Millainen puolen maailman odottama kappale sitten on?

Ensinnäkin se on adelemainen kappale; pianoballadi, jossa luotetaan Adelen ääneen ja tulkintaan. Ja hienosti hän laulaakin: samassa kappaleessa kuuluu sekä rikkinäisyys ja epävarmuus että päättäväisyys.

Laulaja on tehnyt kappaleen yhdessä työparinsa Greg Kurstinin kanssa. Adelen mukaan melodia alkoi kehittyä hänen laulellessaan suihkussa joskus vuoden 2018 aikana.

Teksti avaa oven lauluntekijän avioliiton loppuvaiheisiin. Adele on ollut naimisissa entisen pankkiirin ja kehitysmaissa vesiprojektia vetäneen Simon Koneckin kanssa, ja heillä on vuonna 2012 syntynyt poika Angelo.

Adele kutsui Koneckia ensimmäisen kerran aviomiehekseen vuoden 2017 Grammy-juhlassa pitämässään kiitospuheessa, ja vahvisti pian sen jälkeen, että he olivat menneet naimisiin.

Vuonna 2019 he kertoivat liittonsa päättyneen.

”Go easy on me, baby,” Adele laulaa. Älä kohtele minua turhan ankarasti. Ja suuntaa sanansa luultavasti pojalleen.

Lopulta helpotus

Kuten monet avioerovanhemmat, myös Adele kokee syyllisyyttä eronsa aiheuttamista seurauksista. Voguen tuoreessa haastattelussa hän kertoo avioliitostaan, jossa ei ollut mitään suurta vikaa, mutta joka oli loppuaan kohti väljähtynyt.

Lähteminen oli lopulta helpotus.

"Tajusin olevani itse ongelma. Edellisistä eroista olin aina syyttänyt toista osapuolta, mutta nyt tajusin, että paskat, ehkä se olenkin minä!" hän tunnustaa.

"Erosin ikään kuin itsestäni. Ajattelin, että ’nyt ämmä, lopeta sekoilu ja laita pakka kasaan’ ", hän kuvailee Voguessa.

Heti kappaleen alussa kappaleen kertoja pesee käsiään joessa, jossa ei ole kultaa, mutta toivoa. Täydeksi Pilatukseksi hän ei kuitenkaan suostu ryhtymään.

I had good intentions

And the highest hopes

But I know right now

It probably doesn't even show

”Koko elämäni luhistui”

Adele siis lähti, mutta jätti kertomatta avioeron syistä pojalleen. Voguen haastattelussa Adele kertoo, kuinka nyt 9-vuotias Angelo esitti kysymyksiä, joihin hänellä ei ollut vastausta.

”Miksi emme voi enää asua [perheenä] yhdessä?” poika oli kysynyt.

Yhtä ravisuttava oli Angelon kommentti, ettei hän todella nähnyt äitiään, vaikka tämä oli fyysisesti paikalla.

”Sillä hetkellä koko elämäni luhistui”, Adele toteaa haastattelussa. Ja kertoo, että sen hetken jälkeen Easy On Me alkoi syntyä.

There ain't no room for things to change

When we are both so deeply stuck in our ways

You can't deny how hard I have tried

I changed who I was to put you both first

But now I give up

Rakkautta paljon ja rehellisesti

Miksi sitten erota, jos mikään ei ole pysyvästi raiteiltaan?

Adelen vastaus on yksinkertainen. Hän teki päätöksen oman onnensa vuoksi, mutta ehkä lapsensakin. Hän sanoo, että haluaa näyttää pojalleen parisuhteen, jossa rakkautta koetaan paljon ja rehellisesti.

Sellaista ei hänen avioliitossaan enää ollut.

”Kumpikaan meistä ei tehnyt mitään väärin. Ei satuttanut toista tai mitään. Mutta halusin poikani näkevän minun todella rakastavan ja tulevan rakastetuksi”, hän sanoo haastattelussa.

Helppo vastaus, ehkä, mutta ehkä myös rehellinen.

"Se ei vain sopinut minulle enää. En halunnut päätyä samaan kuin monet tuntemani ihmiset.”

Turhankin osoittelevasti

Easy On Me -musiikkivideolla avioeroon viitataan turhankin osoittelevasti. Puoliväliin asti mustavalkoisella videolla nainen laittaa talonsa myyntiin, pakkaa kamansa ja lähtee.

Viereisellä kaistalla ajaa ohi onnellinen vastanainut pari. Omasta kyydistä putoilevat tavarat pitkin maantietä. Oikeastaan puuttuu vain, että pelkääjän paikalla olisi isäänsä huutava lapsi.

Onneksi kappaleen edetessä värit palaavat ja ja laulajan ääni muuttuu yhä voimallisemmaksi.

Elämää on eron jälkeenkin, se tuntuu sanovan.

Isä jätti perheen

On kappaleessa vielä yksi ulottuvuus. Siinä lauluntekijä kohtaa paitsi poikansa surun, myös pienen lapsen surun itsessään. Ajan jolloin tunsi itsensä yksinäiseksi ja hylätyksikin.

Terapiassa hän kertoo ymmärtäneensä, että suuri osa ahdistuksesta johtuu hänen lapsuudestaan ja isäsuhteestaan. Adelen isä jätti perheensä, kun laulaja oli parivuotias.

”Koko elämäni ajan olen miessuhteissani ajatellut, että satutan ennen kuin minua ehditään satuttaa”, hän sanoo.

”Go easy on me baby / I was still a child / Didn’t get the chance to / Feel the world around me”, kertosäkeessä lauletaan.

Jotain suhteesta kertoo se, että lauluntekijän mukaan isä ei ollut halunnut tavata lapsenlastaan Angeloa. Toukokuussa isän kerrottiin kuolleen 57-vuotiaana syöpään.

Uudenlaiset perherutiinit

Nyt Adele on 33-vuotias, ja uuden elämän edessä.

Uudenlaiset perherutiinit ovat asettuneet uomiinsa. Avioeron jälkeen vuonna 2019 Adele osti toisen asunnon vanhan kodin lähistöltä, jotta molemmat vanhemmat voisivat olla lähellä poikaansa.

Miehiä on ollut avioeron jälkeenkin, mutta kaipaamaansa ”uutta onnea” lauluntekijä ei ilmeisesti ole onnistunut löytämään.

Vielä.

Sillä kuten elämäntaito-oppaat tietävät: kun joessa virtaavat uudet vedet, on uskaltauduttava uimaan.

Ja muistettava: Jos valitsee vain yhden tien kulkea, onko silloin valinnut lainkaan?