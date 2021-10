Millaisia ovat musiikkitapahtumat pandemian jälkeen? – Huomioon on otettava ainakin ekologisuus ja eläkeläiset

Tampereen Musiikki ja Media -tapahtumassa keskusteltiin perjantaina tulevaisuuden keikkamaailmasta. Tätä mieltä ovat alan gurut.

Musiikkitapahtumien on tulevaisuudessa oltava ainakin ekologisempia. Tätä mieltä olivat Sitran tulevaisuusasiantuntija Mikko Dufva (vas.), Fullsteam Agencyn Tuomo Tähtinen ja G Livelabin Annamaija Saarela.

Ekologia

Ei yllätä, että tapahtuma-alakin pyrkii ankarasti hiilineutraaliuteen. ”Meidän on pakko vähentää radikaalisti lentomatkustusta”, sanoo tamperelaisen keikkapaikan, G Livelabin toimitusjohtaja Annamaija Saarela.

Se ei kuitenkaan hänelle riitä: ”Valitettavasti hiilineutraalius ei riitä alkuunkaan, vaan meidän pitää olla hiilinielu. Me esimerkiksi investoimme vanhojen metsien suojeluun”, hän sanoo.

Kansainvälisten toimijoiden kanssa ekologisuuden toteutus on vaikeampaa.

”Tähän asti kaikki, mitä on tehty, on aina isompaa. Alalla on haettu kasvua. Mikään ei suoranaisesti edistä sitä, että haluttaisiin kokea jotakin pienemmin tai vähennettäisiin kulutusta”, sanoo isoja kansainvälisiä artisteja Suomeen tuovan Fullsteam Agencyn toimitusjohtaja Tuomo Tähtinen.

Hän kysyy itsekin, miten ala voisi aidosti edistää ekologisuutta. ”Se ei ole aitoa, jos me vaan ostamme kompensaatiota.”

Suomi on aina isojen kansainvälisten kiertueiden tuotantoketjun pää. Siinä ei ole paikallisella järjestäjällä muuta valtaa kuin ottaa tai jättää.

”Mehän ei sanella sitä, kuinka monta rekkaa Suomeen tulee. Me promoottoreina emme tiedä, mitä kukin kiertue kuluttaa”, Tähtinen sanoo ja uskoo, että juuri tuota joku keksii jatkossa kysyä.

”Ekologisesti kestävä tapahtuma on se, joka jätetään järjestämättä”, vinoilee yksi yleisön edustaja.

Eläkeläiset

Suomessa on 1,5 miljoonaa eläkeläistä. Se kannattaa hyödyntää.

”Nämä ovat mielettömiä mahdollisuuksia, en näe näitä millään tasolla uhkina”, sanoo Annamaija Saarela.

Saarela kysyy, miksi eläkeläisyleisölle suunnatun keikan pitäisi alkaa kello 21. Heille voi järjestää konsertin keskellä päivää.

”Eivätkös eläkeläisten keikat voi alkaa paljon myöhemmin, kun niiden ei tarvitse herätä aamulla töihin!” kommentoi Tuomo Tähtinen.

”Oma äitini odottaa kovasti, että pääsee ensi kesänä Ruisrockiin katsomaan Tehosekoitinta”, kommentoi myös Ruisrockin promoottori Piia Lääveri.

Tulevaisuuden eläkeläinen ei siis välttämättä ole se mielikuvien rollaattorimummo. Musiikkiala uskoo, että tulevaisuuden eläkeläinen on kova kuluttaja, se ”varakas ja hyväkuntoinen harmaa eläkeläispantteri”.

Elämykset

Juuri nyt livemusiikissa on patoutunut kysyntä, mutta voisiko ala muuttua joskus kokonaan digitaaliseksi?

”Jossain tulevaisuudessa livekohtaamista ei ehkä enää ole, siirtyihän työympäristömmekin kahdessa viikossa virtuaaliseksi”, uskoo Piia Lääveri.

Muut eivät tätä niele. Ala kyllä digitalisoituu ja käteinen katoaa. G Livelabissa sovelluksen kautta voi ostaa niin liput kuin kaljatkin.

”Luulen, että sen vastapainoksi ihmiset kaipaavat live-elämyksiä. Niiden arvo nousi korkealle, kun ne olivat kiellettyjä. Me käytämme kaikkea apin tuottamaa tietoa palvelumuotoiluun eli palvelumme parantamiseksi. Mutta edelleen se on asiakaskokemuksen työkalu”, Saarela sanoo.

Tuomo Tähtinen uskoo, että livekokemus säilyy, koska se on yksi alkuperäisimpiä asioita ihmiskunnan historiassa. Hänelle digitaalisuus on parempaa palvelua asiakastiedon keräämisen kautta.

”Mun festarilla 10 vuoden päästä se kiertävä myyjä tulee minulle tarjoamaan sen käsityöläisoluen ennen kuin edes ehdin miettiä, että mulla on jano”, hän sanoo.