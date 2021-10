Ulkomaiset artistit palaavat Tampereen jazzeille – kotimainen yllätysnimi saattaa silti olla suurin hitti

Tampere Jazz Happening saa vaikeista ajoista huolimatta kokoon ison joukon merkittäviä jazzmuusikoita. Tähtiparina on kitaristi John Scofieldin ja basisti Dave Hollandin duo.

Aamulehti

Tampere Jazz Happening järjestetään tänä vuonna lähes normaalilla laajuudella ja kansainvälisellä soittajistolla. Viime vuonna festivaali tehtiin koronan takia täysin kotimaisin voimin. Korona-aika on tosin edelleen vaikuttanut marraskuun 4.–7. päivä järjestettävän jazztapahtuman suunnitteluun.

”Epävarmuutta on ollut ihan näihin päiviin asti, joten Pakkahuoneella on myös suomalaista ohjelmistoa, jota siellä on harvemmin”, kertoo tiistaina ohjelmistonsa julkistaneen festivaalin taiteellinen johtaja Juhamatti Kauppinen.

Epävarmuus on heijastunut ennen kaikkea ulkomaisten esiintyjien saatavuuteen. ”Huomattavasti normaalia vähemmän on tullut tarjouksia. Kaikki ovat olleet varovaisia. Kiertueiden järjestäminen on todella haastavaa, kun rajoitukset ja rokotuskäytännöt ovat joka maassa erilaisia. Sopimusten tekemistä on saanut venytellä loppuun asti”, Kauppinen toteaa.

Kaikesta huolimatta Tampere Jazz Happening saa kokoon ison joukon merkittäviä jazzmuusikoita. Tähtiparina on kitaristi John Scofieldin ja basisti Dave Hollandin duo. Aikaisemmin Tampereella eri yhteyksissä esiintyneet muusikot soittavat nyt omista sävellyksistään ja jazzin klassikoista koostuvan ohjelman.

Teemamaana Belgia

Nuoremman polven nousevia tähtiä Tampere Jazz Happeningissä ovat esimerkiksi saksofonisti Lakecia Benjamin ja pianisti Alexander Hawkins. ”Lakecia Benjamin on kovasti hehkutettu saksofonisti. Nosteessa on myös brittipianisti Alexander Hawkins. Hän esiintyy meillä peräti kahdesti, ensin italialaisen Roberto Ottavianon yhtyeessä ja sitten soolona”, Kauppinen kertoo.

Lakecia Benjamin on amerikkalaisen jazzin uusia kykyjä.

Muita ulkomaisia esiintyjiä ovat muiden muassa laulaja Natacha Atlas, New Brazilian Funk -yhtye ja pianisti Sylvie Courvoisierin trio.

Festivaali alkaa perinteiseen tapaan ilmaiskonserttien teemaillalla. Tänä vuonna Spotlight-maateema osuu Belgiaan, josta saapuu Tampereella neljä yhtyettä.

Kotimainen jazz soi ennen kaikkea Telakan illoissa, mutta perjantaina 5.11. päälavalle Pakkahuoneella nousevat saksofonisti Linda Fredrikssonin Juniper-yhtye sekä laulaja Pepe Willbergin ja trumpetisti Jukka Eskolan kokoonpano. Ensi kertaa Tampereen jazztapahtumassa esiintyvä Willberg laulaa säveltäjä Otto Donnerin tuotantoa. ”Willbergin ja Eskolan Donner-projektista tulee varmasti hitti meidän mittapuulla”, Kauppinen sanoo.

Tampere Jazz Happening 4.-7.11. Konserttipaikkoina ovat Tullikamarin Pakkahuone ja Klubi sekä Telakka.