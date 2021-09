Tampereen pianokilpailun voitti tanskalainen David Munk-Nielsen

Finaalin kolme parasta pääsevät soittamaan perjantaina orkesterin kanssa Tampere-taloon.

Tampereen valtakunnallisen pianokilpailun on voittanut tanskalainen David Munk-Nielsen. Pääpalkinto on suuruudeltaan 10 000 euroa. 7 500 euron toisen palkinnon on saanut Tatu Eskelinen ja 5 000 euron kolmannen palkinnon Juho Lepistö.

Palkinnot jaettiin myöhään tiistai-iltana Tampereen konservatorion Pyynikkisalissa. Kaksipäiväisessä finaalissa kuultiin kuutta pianistia, jotka soittivat pianokonserton korona-ajan aikataulumuutosten ja rajoitusten takia poikkeuksellisesti pianistin säestyksellä. Maanantaina konserttojen orkesteriosuudet soitti Sonja Fräki ja tiistaina Tuomas Turriago.

Kilpailu oli avoin suomalaisille tai Suomessa pitempään opiskelleille ulkomaalaisille 15–30-vuotialle pianisteille.

Tuomariston puheenjohtaja Margit Rahkonen luonnehti tasoa hyväksi. ”Olemme kuulleet paljon lahjakuutta ja sekä erinomaisia että joitakin suurenmoisiakin esityksiä.”

Finaalin poikkeuksellisuutta hän kommentoi näin: ”Konsertto-osuuden pitäminen ohjelmassa ilman orkesteria oli oikea ratkaisu, koska se tuo esiin piirteitä, jotka eivät tule esiin soolo-ohjelmassa.”

Filharmonian solisteiksi

Kilpailun voittanut David Munk-Nielsen on syntynyt vuonna 1998 ja aloittanut pianonsoiton viisivuotiaana. Hän pääsi Aarhusin kuninkaalliseen musiikkiakatemiaan vuonna 2015 ja on opiskellut vuodesta 2017 lähtien Sibelius-Akatemiassa Erik T. Tawaststjernan oppilaana.

Munk-Nielsen on aiemmin palkittu muun muassa Berlingin Klassisen musiikin kilpailussa (2015), Pohjoismaisessa pianokilpailussa (2017), Stasys Vainiunas -kilpailussa (2018), Helmi Vesa -kilpailussa (2019) ja Aarhusin kansainvälisessä pianokilpailussa (2019).

Toisen palkinnon saanut Tatu Eskelinen (s. 1993) viimeistelee parhaillaan opintojaan Sibelius-Akatemiassa Erik T. Tawaststjernan johdolla. Keväällä 2019 Eskelinen pääsi finaaliin Pohjoismaisessa pianokilpailussa. Eskelinen valittiin ainoana pohjoismaalaisena pianistina tänä vuonna järjestettävään Wienin kansainväliseen Beethoven-pianokilpailuun.

Kolmanneksi sijoittunut Juho Lepistö (s. 1995) valmistui musiikin maisteriksi Taideyliopiston Sibelius-Akatemiasta vuonna 2020. Hän opiskeli Ilmo Rannan ja Tuija Hakkilan johdolla. Lepistö on palkittu Helmi Vesa- ja Leevi Madetoja -pianokilpailuissa sekä Helsinki Lied -kilpailussa.

Tampereen Pianoseuran järjestämän kilpailun kolme parasta pääsevät soittamaan finaalikonserttonsa tai osia niistä perjantaina Tampere Filharmonian solisteina. David Munk-Nielsenillä on ohjelmassaan Johannes Brahmsin toinen pianokonsertto, Tatu Eskelisellä Ludwig van Beethovenin viides pianokonsertto ja Juho Lepistöllä Brahmsin ensimmäinen pianokonsertto. Orkesteria johtaa Erkki Lasonpalo.

Tampereen pianokilpailun päätöskonsertti Tampere-talossa perjantaina 1.10. klo 19.