Perinteinen Lost in Music järjestetään jälleen koronavälivuoden jälkeen – katso tästä, mitä tapahtumassa on luvassa

Mikä? Lost in Music

Musiikkialan ammattilaisten showcase- ja suuren yleisön kaupunkimusiikkifestivaali.

Tampereella 7.–9.10. 2021 Tullikamarilla, Tampere-talossa, Olympiassa, G Livelabissa, Telakalla, Yo-talolla, Maanalaisessa, O’Connell’sissa ja Vapriikissa.

Esiintymässä: Ani, Arppa, Astrid Swan, Averagekidluke, Awake Again, Bad Sauna, Balance Breach, Baula, Detalji, Edge of Haze, Hassan Maikal, Highschool Dropaouts, Ilon, Inka Upendo, Isaac Sene, Jambo, Jori Sjöroos, Juhlat, Juustopäät, Kissa, Kielo Kärkkäinen, Kuumaa, Lapsuus, Louie Blue, Luukas Oja, Lyyti, Malka, Malla, Markus Perttula, Mercury Circle, Messier, Minä ja Nieminen, Mon-Sala, Moon Shot, Neøv, New Ro, Paha Matami, Pambikallio, Pihka is my name, Pihlaja, Pekka Nisu, Pekko Käppi & K:H:H:L, Punomo, Pyry the Kid, Rosa Coste, Salaliitto, Sara, Sara Siipola, Sarparanta, Sepikka, Sexmane, Sin Cos Tan, Stoned Statues, Suistamon Sähkö, Surut, Sätilä, Tammela 33100, Teksti-TV 666, The Scum Orchestra, Tiisu, Ursus Factory, Vesta, View, William ja Wheel.