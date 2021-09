Jymy-yllätys Tampereen musiikkikesään – Juha Tapio heittää suurkonsertin Ratinan stadionilla kahden vuoden keikkatauon jälkeen: ”Vihdoin tanssi ja laulu on sallittua!”

Juha Tapion Elossa!-konsertti soi Ratinan stadionilla 6. elokuuta 2022. Tapio piti korona-aikana parin vuoden suunnitellun keikkatauon. Siinä sivussa syntyi uutta musiikkia muun muassa Aleksanteri Hakaniemen ja Rafael Elivuon kanssa. Nyt palo esiintymään on kovempi kuin koskaan.

”Onneksi näyttää siltä, että ensi kesänä laulu, tanssi ja yhteislaulu on sallittua”, sanoo muusikko Juha Tapio.

Hän puhkuu intoa. Ikävä lavoille on ollut kova. Ensi vuoden elokuussa Juha Tapio yhtyeineen pääsee esiintymään isoissa puitteissa Tampereen Ratinan stadionilla. Keikka järjestetään 6. elokuuta 2022. Konsertin nimi on Elossa!

”Minusta tuntuu, että odotus on ollut molemminpuolista: sekä yleisö että minä odotamme, että pääsisipä jo. Pääsen tekemään sitä, mitä rakastan. On ollut ikävä sitä touhua.”

Tapio lupaa, että show’sta tulee näyttävä. Hän muistuttaa, ettei keikan koko muuta sitä, mikä on tärkeintä: yhteen kokoontuminen ja rakkaiden laulujen kuunteleminen.

Keikalla kuullaan suurimpia hittejä, kuten Kaksi puuta, Sinun vuorosi loistaa ja Ohikiitävää. Tapio uskoo, että jälkimmäisen kohdalla yleisö nostaa valot ilmaan hämärtyvässä elokuun illassa. Hittien lisäksi kuullaan uutta musiikkia ja fanien rakastamia hieman harvinaisempia kappaleita, jotka eivät soi radiossa.

”Runko rakentuu ikivihreille, mutta en rupea pelkäksi nostalgiakoneeksi. Valmistelemme talven yli albumia, joten uutta musiikkia on luvassa. Keikasta tulee sellainen valon ja ilon pläjäys, joka kaikkien on syytä kokea.”

Suunniteltu tauko

Koronavuodet ovat olleet monille kulttuurialan ammattilaisille rankkaa aikaa, mutta Tapiolle ajoitus sattui sopivaan saumaan. Hän lopetti vuoden 2019 keikkaan Helsingin areenalla ja oli suunnitellut jo etukäteen pitävänsä taukoa vuodet 2020 ja 2021.

Bändi oli kiertänyt Suomea kymmenen viime vuotta, tehnyt rankasti keikkoja. Tapio ei ollut koskaan harjoittanut sen kummempaa urasuunnittelua. Kiertueelle lähdettiin, kun biisejä oli tarpeeksi kasassa.

Hän ei väsynyt, mutta halusi ennakoida.

”Tein sitä sydämen halusta ja palosta. En kyllästynyt, vaan pikemminkin tuli sellainen fiilis, että tahdon tehdä tätä vanhaksi mieheksi asti. Halusin varjella sitä liekkiä ja kasvattaa nälkää, niin omaa kuin yleisön.”

Tapio pysähtyy pohtimaan, kuinka hän kiteyttäisi ”innostuksensekaisen horinansa”.

Urheilufanina hän päättää käyttää jalkapallovertausta: nyt oli pelattu ensimmäinen puoliaika, olihan takana kunnioitettava 20 vuoden ura.

”Tähän väliin oli pidettävä tauko, jotta jaksaa painaa toisen puoliajan samalla innolla.”

Tauon aikana Tapio antoi aikaa läheisilleen ja eli tavallista arkea.

”Olin viikonloppuisin kotona. Heräsin sunnuntaina virkeänä laittamaan aamupalaa perheelle, sillä kerrankin en ollut väsynyt koko yön ajamisesta. Se oli minulle uutta.”

Ihana Ratina

Tauon aikana Tapio istui myös paljon työhuoneella ja teki kappaleita. Tavoitteena oli tehdä niin paljon lauluja, että niistä voi miettiä muutaman albumin kokonaisuuden.

Tavoite on kuulemma jo lähellä.

Uusin single on Aleksanteri Hakaniemen ja Rafael Elivuon kanssa tehty Valitsisin sinut, joka on saanut Tapion mukaan hyvän lähdön.

”Pojilla oli orastava ajatus, josta voisi lähteä rakentamaan biisiä. Sanoin heti, että minulla on tuohon kertosäe melkeinpä olemassa. Löimme ideat yhteen, ja kappale syntyi valtavan innostuksen vallassa.”

Tapio on innoissaan myös Ratinasta keikkapaikkana. Se ei ole kolkko tai etäinen, vaan siellä on lämmin tunnelma. Lisäksi Tampere on urbaani kaupunki, joka ei yritä olla mitään muuta kuin on.

”Olen kotoisin Pohjanmaalta ja asun pääkaupunkiseudulla. Tampereella viihtyy sekä pohjalainen että pääkaupunkiseutulainen minä.”

Mutta miltä tuntuu esiintyminen tauon jälkeen – onko se kuin pyörällä ajaminen, jota ei unohda?

”Kyllä, se on kuin pyörällä ajamista, soittaminen ja laulaminen. Bändimme on hioutunut sellaiseksi, että sen kanssa voi mennä mihin tahansa. Se on kuin juna: solistin tarvitsee vain hypätä kyytiin ja antaa palaa!”

Aamulehti ja Juha Tapion keikan järjestävä Nelonen Media Live kuuluvat samaan Sanoma-konserniin.