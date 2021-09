Abba julkaisee uuden albumin – Ruotsalaisyhtyeen edellisestä julkaisusta on kulunut lähes 40 vuotta

Albumin lisäksi yhtye valmistelee myös teatteriesitystä, jossa nelikko esiintyy parhaiden vuosiensa hologrammeina. Esitys nähdään ensimmäiseksi Lontoossa.

Ruotsalaisen musiikkituotannon kaikkien aikojen ykkösnimi Abba julkaisee uuden albumin, kertoivat yhtyeen Benny Andersson ja Björn Ulvaeus torstaina. He ilmoittivat asiasta Lontoossa videolinkin välityksellä ennen kuin astuivat toimittajien tentattaviksi.

– Albumi on purkissa. Se on valmis, Ulvaeus kertoi.

– Me teimme niin hyvää jälkeä kuin tässä iässä pystyimme, Andersson jatkoi.

– Meidän iässämme koko hommassa on tiettyä syvyyttä. Taustalla on runsaasti kokemusta, paljon vuosia, jotka uskon ihmisten voivan tuntea, Ulvaeus sanoi.

Abban kaikki jäsenet ovat yli 70-vuotiaita.

Yhtyeen levy-yhtiö Universal antoi samalla esimakua albumista soittamalla uuden I Still Have Faith in You -kappaleen. Albumi julkaistaan marraskuun 5. päivä.

– Aluksi teimme vain kaksi kappaletta. Sitten pohdimme, pitäisikö tehdä enemmän. Mitä te tytöt sanotte? Miksi ei tehtäisi kokonaista albumia? Andersson kertoo albumin taustoista viitaten yhtyeen naisjäseniin Anni-Frid Lyngstadiin ja Agnetha Fältskogiin.

Ulvaeus on omien sanojensa mukaan rustannut kappaleisiin sanat, kun taas sävellykset ovat hänen aisaparinsa Benny Anderssonin käsialaa.

Yleisö katseli Tukholman Gröna Lundissa isolta näytöltä, kuinka Abba julkisti suuret uutisensa Lontoossa 2.9.2021.

Abban edellisestä albumijulkaisusta on kulunut jo lähes 40 vuotta.

Albumin lisäksi yhtye valmistelee myös teatteriesitystä, jossa nelikko esiintyy parhaiden vuosiensa hologrammeina, mediatiedot kertoivat aiemmin torstaina. Niiden mukaan hologrammishow'n on tarkoitus pyöriä Lontoossa vuoteen 2025, minkä jälkeen se siirtyisi joko Tukholmaan tai Las Vegasiin.

Kansainvälinen ura alkoi Euroviisuista

Abba on tehnyt tähän mennessä uransa aikana kahdeksan albumia ja yli 40 singleä. Yhtyeen albumeja on myyty aikojen saatossa yli 400 miljoonaa.

Abban nousu maailmanmaineeseen alkoi vuonna 1974, kun se voitti Brightonissa Britanniassa järjestetyt Euroviisut kappaleellaan Waterloo. Saavutus oli yllättävä, sillä edellisenä vuonna yhtye ei ollut onnistunut edes pääsemään Ruotsin viisukarsintojen finaaliin.

Abba konsertoi Finlandia-talossa Helsingissä 20. tammikuuta 1975.

Yhtye ilmoitti vuonna 1982 jäävänsä määrittelemättömän pituiselle tauolle, mutta ei sen jälkeen palannut yhteen ennen tätä.

Osaltaan yhtyeen pitkään taukoon vaikutti myös se, että yhtye oli aikoinaan koostunut kahdesta avioparista, mutta molemmat liitot päättyivät eroon.

Vuosikymmenien aikana Abba kieltäytyi toistuvasti kiertuetarjouksista, olivatpa ne miten rahakkaita tahansa. Vuonna 2000 yhtye torjui miljardin dollarin tarjouksen, joka olisi merkinnyt sadan keikan maailmankiertuetta.

Päivitys. 2.9. kello 21.52. Artikkeliin on lisätty tieto albumin julkaisupäivästä.