Oopperan ylikapellimestari Hannu Lintu hakee töihin sosiaali- ja terveysministeriöön

Moni tunnettu kulttuurielämän vaikuttaja on hakenut sosiaali- ja terveysministeriön avoinna olevaa strategiajohtajan virkaa.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) avoinna olleeseen strategiajohtajan paikkaan on tullut poikkeuksellisia hakemuksia. Haku päättyi eilen tiistaina.

Kansallisoopperan ylikapellimestarina toimiva Hannu Lintu kertoo hakeneensa virkaa, koska sosiaali- ja terveysministeriö on noussut merkittäväksi kulttuurielämän päättäjäksi Suomessa.

– Strategiajohtajan paikka tarjoaa kiinnostavan näkökulman siihen, millaiseksi kulttuurielämä Suomessa tulevaisuudessa muotoutuu. Epävakaassa maailmassa valtiojohtoinen kulttuurielämä tulee lisääntymään, kun pandemioita tulee lisää ja luonnonkatastrofit yleistyvät. Kulttuuri on huomattava osa terveyttä ja hyvinvointia, Lintu sanoo.

Lintu kertoo hakeneensa paikkaa teatterialan ystävänsä kehotuksesta. Myös ystävä on hakenut paikkaa.

Hannu Linnun mukaan taiteilijat eivät ole yleensä olleet kiinnostuneita lakipykälistä. Ministeriön ohjauskirjeiden, avin määräämien yleisörajoitusten ja lohkoamisten aikana kaikki on muuttunut.

Sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtaja on korona-ajan Suomessa ollut näkyvä tehtävä. Virkaa on tähän asti hoitanut Liisa-Maria Voipio-Pulkki, joka on usein nähty mediassa. Strategiajohtaja vetää ministeriössä erityistä johdon tuki -yksikköä, joka muun muassa vastaa hallitusohjelman toimeenpanosta ministeriössä sekä johtaa ministeriön hallinnonalan konsernistrategiatyötä.

Susanna Kuparinen.

Nyt virkaa hakee kaikkiaan 85 henkilöä, joista moni on Linnun tapaan kulttuurielämän vaikuttajia ja tunnettuja nimiä. Hakijoina ovat muiden muassa näyttelijät Seidi Haarla, Dick Idman ja Tobias Zilliacus, tanssija Valtteri Raekallio, ohjaajat Aino Kivi, Heikki Kujanpää ja Susanna Kuparinen sekä muusikko Iiro Rantala.

Hakijoihin kuuluu myös muusikko Olavi Uusivirta, joka ei kuitenkaan halunnut kommentoida hakemustaan HS:lle.

Kulttuuriväen puolivakavissaan tehtyihin hakemuksiin idean antoi taiteilijaryhmä Kuusiplus, joka on profiloitunut voimakkaana kulttuurielämän koronarajoitusten arvostelijana. Lähes kaikki Kuusiplus-ryhmän keskeiset jäsenet hakevat virkaa.

Omaan hakemukseensa kapellimestari Lintu kertoo listanneensa koulutuksen ja normaalit henkilötiedot.

– Erityisesti alleviivasin omaa johtajakokemustani. Lisäksi vapaassa osuudessa muotoilin asioita samoin kuin toimittajalle. Minusta on kiinnostavaa ajatella kulttuuri osana sosiaali- ja terveysministeriötä. Se on cross-over-ajattelua. Haluan olla näkemässä miten kulttuurityötä jatkossa tehdään. Uskon myös, että ministeriössä ollaan innoissaan hakemuksestani ja myös muista hakemuksista, joita olen kuullut kulttuuriväen tehneen.

Lintu kertoo paljastaneensa myös Kansallisoopperan henkilökunnalle hakeneensa uutta virkaa. Jatko on vielä auki.

– Täytyy nyt katsoa, miten ministeriössä painotetaan tätä STM:n perusosaamisalueeseen liittyvää koulutusta. Lähden puolentoista viikon päästä Pariisiin, ja jos haastattelukutsu tulee, mielelläni kerron millainen olisin uutena sosiaali- ja terveysministeriön strategiajohtajana.

Kulttuuriväen kiinnostuksesta STM:n johtajan virkaan kertoi ensimmäisenä MTV:n uutiset.