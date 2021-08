Main ContentPlaceholder

Musiikki

Tamperelaiskaverusten yritys on puoliksi harrastus, mutta se julkaisee indiemusiikin kuumimpia nimiä – levymogulien arkeen kuuluu jopa kadonneiden levyjen etsimistä kenkäkaupasta

Pieni levy-yhtiö Soit se silti perustettiin pian viisi vuotta sitten. Sen taustalla on kaksi porilaislähtöistä tamperelaista, joilla on vahva tausta musiikkialalla. He päättivät alkaa julkaista musiikkia muiden töiden ohella mutta ammattimaisesti. Päätöksiä ei tehdä radiosoittoja jahdaten, vaan laatu edellä.

Tilaajille

Esa Tontti ja Tomi Nordlund vetävät Tampereella Soit se silti -levy-yhtiötä. Vakituisesti sen tallissa on 14 yhtyettä tai artistia, joista tunnetuin lienee kolmatta albumiaan valmisteleva laulaja-lauluntekijä Antti Autio. Kuluneet viisi vuotta ovat olleet hektisiä mutta palkitsevia, Nordlund sanoo.

Aamulehti Ei ole tavatonta, että baarin pöydässä päätetään perustaa bändi. Niin saattaa käydä, kun on musikaalisella kaveriporukalla oluella. Kaksi kaverusta meni tästä askeleen pidemmälle Tampereen Kalevassa sijaitsevassa Huurupiilossa viisi vuotta sitten. He keksivät: Mitä jos perustettaisiin levy-yhtiö?