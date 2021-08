Tuhdimmilla Tahdeilla esiintyvä Turmion Kätilöt vakuuttaa antavansa keikalla täydet 80 prosenttia – ”Kommentteja musiikista ei lueta yleisöpalstoilta vaan katsotaan silmästä silmään keikoilla”

Turmion Kätilöt julkaisi keväällä 2020 Global Warning -levyn, mutta ei ole vielä päässyt esittämään levyn kappaleita. Niitä kuullaan Tuhdimmilla Tahdeilla Nokialla.

Siilinjärvellä kesää viettävä Turmion Kätilöiden laulaja Petja Turunen kertoo odottavansa energistä keikkaa.

– Mitä olen kuullut muiden bändien ensimmäisistä festareista ja ulkoilmakeikoista, aika odottava on ollut yleisökin ja energia on ollut kova. Toivotaan, että Tuhdimmilla Tahdeilla energiaa riittää, vaikka minä olen siellä varmaan se tuhdein. On minulla kyllä energiaakin.