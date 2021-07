Punkstoo sai keikkapaikat ja festarijärjestäjät miettimään käytäntöjään – Lempäälän Puntala-rockiinkin tulossa muutoksia

Punkfestivaali Puntala-rock sekä rockklubi Tavastia kertovat, että jokaisen kävijän turvallisuuden eteen on tehtävä enemmän.

Musiikkialaa ja alakulttuureja ravistelevat kertomukset henkisestä, fyysisestä ja seksuaalisesta väkivallasta ovat herättäneet keikkajärjestäjät ja festarijärjestäjät pohtimaan uudelleen tapahtumien turvallisuutta.

Keskustelu alkoi Punkstoo-Instagram-tilillä julkaistuista nimettömistä kertomuksista, jotka paljastivat kaltoinkohtelua punk-skenen sisällä.

Monet keikkapaikat ja festivaalijärjestäjät ovat paljastusten jälkeen kertoneet muuttavansa toimintatapojaan, jotta yhteisössä rehottavaa naisvihaa ja seksuaalista häirintää saadaan kitkettyä.

Kertomusten mukaan naisviha ja seksuaalinen häirintä ovat rehottaneet punkpiireissä, jotka usein kuitenkin mielletään syrjinnänvastaisiksi ja tasa-arvoa kannattaviksi.

Puntalaan tulee häirintäyhdyshenkilö

Perinteisen punkfestivaali Puntala-rockin ohjelmavastaava Mikko Koivuluoma kertoo, että hänen ensireaktionsa #punkstoohon oli suuri pettymys siitä, että festivaaleilla ei ole voitu taata kaikkien turvallisuutta.

Osa ahdistelu- ja väkivaltakertomuksista nimittäin sijoittui Puntalaan.

– Ollaan keskusteltu asiasta porukalla, ja ollaan ymmärretty, että turvallisuus on hyvällä tasolla vasta sitten, kun heikoimmassa asemassa olevan ihmisen turvallisuus voidaan taata. Tähän mennessä se ei ole ollut riittävää, ja nyt on peiliin katsomisen paikka. Ymmärretään jatkossa toimia eri tavalla, Koivuluoma sanoo.

Puntalan järjestäjät pyysivät alkuviikosta ehdotuksia, joilla festarit voitaisiin tehdä turvallisemmiksi. Hyviä kehitysehdotuksia onkin tullut, Koivuluoma kertoo.

Jatkossa Puntalassa tehostetaan järjestyksenvalvontaa ja hankitaan häirintäyhdyshenkilö, jolle voi ilmoittaa jos havaitsee tai kokee syrjintää tai häirintää festareilla. Festareille pyritään myös luomaan turvallisia tiloja, joissa kenenkään ei tarvitse kokea oloaan uhatuksi.

Paikalle saatetaan myös perustaa niin sanottu FLINT-partio. FLINT on lyhenne sanoista female, lesbian, intersex, non-binary, trans. Partiossa muutama FLINT-ryhmään kuuluva henkilö kulkee esimerkiksi huomioliiveihin sonnustautuneena alueella. Jos partio kohtaa epäilyttävää toimintaa, keskustelee partio osapuolten kanssa ja selvittää mistä asiassa on kyse. Tällaisia partioita on nähty esimerkiksi Ruotsissa punkfestareilla.

– Toki tarvitaan varmasti myös niitä isoja järkkäreitä puuttumaan asioihin, mutta tällainen pehmeämpi tapa lähestyä tilanteita voisi myös toimia, Koivuluoma sanoo.

Vuoden 2016 Puntala-rock keräsi Lempäälään ensimmäisenä festivaalipäivänä 1 500 kävijää.

Tavastialla tehostetaan valvontaa

Suomen kuuluisimman rockklubin Tavastian ohjelmavastaava Mikko Merimaa kertoo, että Tavastialla on seurattu viime aikojen keskustelua tarkasti. Tavastia julkaisi aiheesta myös tiedotteen Facebook-sivullaan viikko sitten.

– Tietysti tämä keskustelu herättää monenlaisia ajatuksia. Ei voi kuitenkaan sanoa, että nämä olisivat tulleet mitenkään yllätyksenä.

– On todella tärkeää ja arvokasta, että nämä kokemukset pääsevät päivänvaloon ja jokaisen tietoisuuteen. Se pakottaa ihan jokaisen hetkeksi tarkastelemaan omaa toimintaansa, niin myös Tavastia-klubilla, Merimaa kertoo.

Merimaa muistuttaa, että ongelma ei rajoitu vain musiikkitapahtumiin ja -alaan vaan koko yhteiskuntaan.

Keskustelusta on Merimaan mukaan saatu paljon konkreettista tietoa siitä, missä asioissa ja tilanteissa Tavastialla olisi parantamisen varaa.

Myös Tavastian on tehtävä töitä, jotta se voi olla turvallinen ja yhdenvertainen keikkapaikka jokaiselle kävijälle, Merimaa sanoo.

Tavastialla on viime vuonna aloitettu vastuullisuusprojekti, johon kuuluu työ tasa-arvoisemman ja turvallisemman keikkakokemuksen eteen. Merimaa kertoo, että Tavastialla on puututtu ongelmiin, jotka ovat tulleet klubin tietoon.

Lisäksi rockklubi pyrkii tehostamaan valvontaa ja siten ennaltaehkäisemään häirintää.

– Jokaiseen tapaukseen tulee suhtautua vakavasti ja niihin on puututtava välittömästi.

Sekoilun aika on Puntalassa ohi

Punkfestivaali Puntalalla on puolestaan ollut maine vapaamielisenä ja säännöttömänä festarina, jossa sekoilua ja kohellusta on kenties katsottu hieman läpi sormien. Tämä maine tulee väistämättä muuttumaan, Mikko Koivuluoma sanoo.

– Tullaan tulevaisuudessa puuttumaan enemmän ihmisten tekemisiin, jos he eivät osaa käyttäytyä, eli siinä mielessä se luonne tulee muuttumaan, Koivuluoma sanoo.

Puntala peruttiin tältä kesältä jo huhtikuussa pandemian takia. Koivuluoman mukaan Puntalan peruminen tuntuu nyt tietyllä tapaa helpottavalta. Muutoin Puntalaa olisi vietetty jo seuraavana viikonloppuna melko järkyttyneissä tunnelmissa.

– Tunnelma olisi voinut olla hyvin erilainen kuin tavallisesti. Olisimme myös joutuneet tekemään nopeita liikkeitä. Nyt meillä on vuosi aikaa paneutua turvallisuuden parantamiseen, Koivuluoma sanoo.

”Todella miesvoittoinen genre”

Bändien buukkaamisen suhteen Puntalassa on jo pitkään ollut sellainen linja, että esimerkiksi homofobisia tai rasistisia yhtyeitä ei ole keikoille otettu.

Sukupuolijakauma esiintyjissä on ollut auttamattomasti miesvoittoinen, Koivuluoma sanoo. Puntalan järjestäjät saivat joitakin vuosia sitten adressin, jossa vaadittiin monimuotoisuutta festareille.

Naisten ja muunsukupuolisten edustusta on pyritty lisäämään, mutta se on vaikeaa, Koivuluoma kertoo. Vaikka bändityöryhmässä lisättiin naisoletettujen osuutta, ei se silti juurikaan lisännyt bändien monimuotoisuutta.

– Se johtuu niistä bändeistä, joita meille hakee. Genrehän on ollut todella miesvoittoinen. Toisaalta sen ymmärtää myös tämän keskustelun myötä, että eihän naisoletetut soita bändeissä, jos heidän innokkuutensa lytätään sukupuolen takia, Koivuluoma sanoo.

Kerubissa harkitaan eri taukotiloja miehille ja naisille

Myös Joensuun maineikkaalla Kerubi-klubilla on seurattu #punkstoota, kertoo Kerubin toimitusjohtaja Asko Piiparinen.

Hänen mukaansa keskustelu arvoista oli käynnissä henkilökunnan kanssa jo ennen Punkstoo-tiliä. Some-keskustelun herättyä myös Kerubi julkaisi asiasta tiedotteen Facebook-sivullaan. Nyt asioiden läpikäynti henkilökunnan kanssa jatkuu.

– Olemme puhuneet muun muassa siitä, pitäisikö bändeille aina varata kaksi erillistä taukotilaa. Jos saamme etukäteen tietää, että bändissä on sekä miehiä että naisia, varaamme kaksi tilaa.

Piiparinen sanoo, ettei Punkstoo-tilillä kuvattujen kaltaisia tapauksia ole kantautunut henkilökunnan korviin.

Kerubi ei ole myöskään perunut keikkoja, koska Piiparisen mukaan heille ei ole buukattu ”myrskyn silmään joutuneita” artisteja.

