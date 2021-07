Tamperelaisen eturivin punkyhtyeen solisti Anni Lötjönen punk-piirien #metoo-avauksesta: En ole kokenut piirejä turvalliseksi

Anonyymi Punkstoo-tili on viime päivinä nostanut esiin punk-piirien ongelmakohtia, muun muassa seksuaalista häirintää.

STT

Suositun tamperelaisen Huora-punkyhtyeen laulaja Anni Lötjönen kertoo, ettei ole kokenut punk-piirejä turvalliseksi. Lötjönen on todistanut väkivaltaa, johon on hänen mukaansa suhtauduttu omituisen hyväksyvästi. Lötjönen kirjoitti kokemuksistaan myös itse Punkstoo-tilille.

– Ensikosketukseni asiaan oli aikoinaan 2000-luvun alussa se, kun minua lyötiin ravintolassa, mutta kukaan ihmisistä ympärillä ei puuttunut asiaan.

Väkivallan hyväksymisen kulttuuri punk-piireissä ja Lötjösen omakohtaiset kokemukset saivat hänet vaihtamaan kaupunkia ja erkaantumaan porukasta pitkäksi aikaa.

Punk-piirien ongelmakohtia on viime päivinä tuonut esiin Punkstoo-niminen anonyymi Instagram-tili, jonka julkaisuissa on kerrottu seksuaalisesta, fyysisestä ja henkisestä väkivallasta alan musiikkipiireissä. Tuore tili nousi suurten yleisöjen tietoisuuteen viikonlopun ja alkuviikon aikana, kun valtamedia teki uutisia aiheesta.

Seksuaalinen häirintä, josta Punkstoo-tilillä on keskusteltu paljon, tuli Lötjöselle suurena järkytyksenä ja suruna.

– Haluan lähettää tukeni heille, jotka ovat tarinoitaan rohjenneet jakaa. Niistä asioista ei ole helppo puhua.

"Ei vain punkin ongelma”

Lötjönen kertoo lukeneensa läpi viikonlopun tiiviisti jo lähes 19 000 seuraajaa saaneen tilin julkaisuja. Ilmiö on herättänyt runsaasti keskustelua Lötjösen tuttavapiirissä: miksi ongelmia ei ole huomattu tarpeeksi hyvin ja kuinka niihin olisi voinut puuttua.

Lötjösen mukaan osa hänen miespuolisista tuttavistaan on puhunut sydäntäsärkevästi siitä, kuinka he katuvat olleensa mukana joissakin tapahtumissa ja keikoilla, joiden taustalla on tapahtunut Punkstoo-tilillä esiin nostettuja asioita. Mukana olemisella he ovat kokeneet tukeneensa haitallista kulttuuria.

Kaikki ilmiön saama huomio, ennen kaikkea verkossa, ei kuitenkaan ole ollut yhtä vastaanottavaa.

– Tiliä on kommentoitu hieman siihen sävyyn, että se olisi ajojahti, mikä on ollut pöyristyttävää. Nuo termit eivät kuulu tähän keskusteluun.

Lötjösen mukaan punk-yhteisöä leimaa toisaalta toisista huolehtiminen, mikä näkyy esimerkiksi keikkojen rajuissa tanssialueissa kaatuneiden auttamisena, mutta toisaalta pinnalla on ollut se, ettei väkivaltaa kaihdeta. Väkivaltaan ei välttämättä puututa, ja sitä voidaan jopa vähätellä.

Tärkeää Lötjösen mukaan on, että paitsi punk-piireissä myös yhteiskunnassa puhutaan laajasti käyttäytymisen säännöistä: haitallisiin rakenteisiin puututaan ja kaikille turvallisten tilojen periaatteita edistetään. Punsktoo herättää Lötjösessä toivoa siitä, että jatkossa ongelmiin on pakko puuttua.

– Tämä ei ole vain punkin ongelma, se on tärkeää korostaa, mutta nyt oli punkin vuoro.

Keikkoja peruutettu

Punkstoon seurauksena on tiistaihin mennessä ainakin peruttu keikkoja. Maanantaina punk-yhtye Pää kiin keulakuva Teemu Bergman kertoi Facebookissa, että yhtyeen sovitut esiintymiset on peruttu ja pahoitteli päivityksessään huonoa ja välinpitämätöntä käytöstään niiltä, joita on loukannut.

Bergmanin asianajajan Hannu Kaitaluoman mukaan keikat peruttiin Punkstoo-tilillä esitettyjen muun muassa sanallista ja fyysistä seksuaalista häirintää koskevien väitteiden vuoksi.

Punkstoo-tili sai tiistaina lisäksi seurakseen Metaltoo-tilin, jossa musiikkipiirien ongelmakohtien käsittelyä laajennetaan rock- ja metallimusiikin piiriin.