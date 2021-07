Punk-yhteisössä käynnistyi oma #metoo – Instagramissa julkistettiin kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä

Instagram-tilin julkaisemat nimettömät kertomukset väkivallasta ovat saaneet punk-yhtyeet perumaan keikkansa ja keskeyttämään toimintansa.

Nimettömästi julkaistut kertomukset suomalaisessa punk-skenessä vellovasta fyysisestä, henkisestä ja seksuaalisesta väkivallasta ravistelevat musiikkimaailmaa. Muutama yhtye on jo kertonut keskeyttävänsä toimintansa tapauksen takia.

Kertomuksia on viikonlopun aikana julkaistu punkstoo-nimisellä tilillä Instagramissa. Tilillä on jo yli 10 000 seuraajaa.

Viestit on julkaistu nimettöminä. Tarinoiden edellä on sisältövaroituksia, sillä kertomukset sisältävät tietoa raiskauksista, väkivallasta, rasismista ja muusta kaltoinkohtelusta.

Myös syytettyjen nimet ja yhtyeiden nimet on peitetty, mutta joissakin tapauksissa alkukirjaimet on jätetty näkyville. Monissa kertomuksissa puhutaan henkilöstä, johon viitataan kirjaimella T.

Ilta-Sanomien mukaan jotkut tilillä julkaistut tarinat liittyvät Lempäälässä järjestettävään Puntala Rock -punkfestivaaliin.

”Pahoittelen huonoa käytöstäni”

Punk-yhtye Pää kii kirjoitti aiheesta päivityksen Facebook-sivulleen maanantaina.

– Pahoittelen kaikille loukkaamilleni ihmisille huonoa ja välinpitämätöntä käytöstäni. Törkeät minua vastaan esitetyt rikossyytteet kuitenkin kiistän. Asianajajani Hannu Kaitaluoma kommentoi asioita tästä eteenpäin kunhan saa perehdyttyä materiaaliin.

Tekstin on allekirjoittanut ”Teemu”, joka viittaa bändin johtohahmo Teemu Bergmaniin.

Myöhemmin päivitykseen lisättiin tieto, että kaikki bändin sovitut keikat on peruttu.

Asianajaja Hannu Kaitaluoma on aiemmin edustanut esimerkiksi huumerikoksista tuomittua Niko Ranta-ahoa Katiska-jutussa.

STT:n mukaan Kaitaluomalla ei ole tiedossaan, että poliisille olisi tehty rikosilmoituksia hänen päämiehestään. Kaitaluoma kertoo, että on keskustellut Bergmanin kanssa myös mahdollisen kunnianloukkausjutun nostamisesta.

– Kunnianloukkaus-nimikkeestäkin on puhuttu, mutta mitään päätöksiä ei ole tehty. Vaikuttaisi ylipäätään olevan aika vanhoja asioita.

Kaitaluoman mukaan juttuun voi olla aineksia, vaikka väitteissä ei puhutakaan henkilöstä suoraan nimellä.

– Minusta riittää, jos tämä henkilö ketä tarkoitetaan on siitä pääteltävissä ja asioita yhdistelemällä ei jää epäselvyyttä siitä, ketä tarkoitetaan. Joku raiskaaja-kommentti oli jo tullut sellaiselta henkilöltäkin, joka ei ole mitenkään asianosainen.

Keikat peruutettiin yhteisymmärryksessä

Pää kiin levy-yhtiö ja keikkamyyjä Stupido Records & Bookingin toimitusjohtaja Joose Berglund kertoo, että päätös keikkojen perumisesta syntyi yhdessä bändin kanssa.

– Mietittiin jo viikonloppuina tahoillamme asiaa, ja molemmat tulivat siihen lopputulokseen, että ei ole mitään järkeä lähettää bändiä keikoille ristiinnaulittavaksi, Berglund kommentoi Helsingin Sanomille.

Berglundin mukaan erään heidän listoillaan olevan artistin huono käytös on ollut heidän tiedossaan, mutta kerrottujen kokemusten vakavuus yllätti.

Toinen tunnettu punkyhtye, rovaniemeläinen Lapinpolthajat on ilmoittanut keskeyttävänsä toimintansa julkitulleiden asioiden takia.

Punk in Finland -foorumilla punkstoo-tilin paljastuksia on puitu ahkerasti. Viestien perusteella ilmiö on ollut hyvin ihmisten tiedossa. Monet ovat ilmaisseet tukensa uhreille.

Juttua päivitetty 19.7.2021 kello 16.46: Lisätty Kaitaluoman STT:lle antamat kommentit

