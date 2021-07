Vallankumouksellinen runoilija vai merkki yhteiskunnan murtumisesta? Ruotsissa keskustellaan kiihkeästi, voiko tuomitun räppärin Yasin Mahamoudin musiikkia soittaa

Tuomio on osa niin sanotun Vårby-verkoston oikeudenkäyntiä, jossa oli syytettynä kaiken kaikkiaan 30 henkilöä.

Ruotsissa puhutaan nyt räppäreistä. Hiphop-artisti Yasin Mahamoud tuomittiin keskiviikkona 14. heinäkuuta kymmeneksi kuukaudeksi vankilaan toisen artistin kidnappauksen suunnittelusta.

Myös toinen suosittu räppäri, Haval Khalil, tuomittiin. Hän sai sai kahden ja puolen vuoden tuomion ryöstöstä ja avunannosta sieppaukseen.

Kolmas, nimettömäksi jäänyt rap-artisti, vapautettiin syytteistä kokonaan. Sekä Mahamoud että Khalil ovat kiistäneet syyllisyytensä.

Myös uhri, jonka nimeä ei ole julkisesti kerrottu, on rap-artisti. Tuomiot ovat osa niin sanotun Vårby-verkoston oikeudenkäyntiä, jossa oli syytettynä kaiken kaikkiaan 30 henkilöä.

Keskustelua puolesta ja vastaan

Rikokset ovat siis siirtyneet artistien lyriikoista todellisiin tapahtumiin. Tämä on herättänyt Ruotsissa kiihkeää keskustelua, puolesta ja vastaan, jo ennen tuomioiden julkistamista.

Hieman kärjistetysti ilmaistuna vastakkain on kaksi erilaista näkökulmaa, toteaa musiikkitoimittaja ja -kirjailija Nicholas Ringskog Ferrada-Noli Dagens Nyheterissä.

Toiset peräänkuuluttavat ankaraa lähestymistapaa: rikollinen on rikollinen eikä sellaisen ihmisen taiteellisella ilmaisulla ole sijaa yhteiskunnassa.

Toiset puolestaan romantisoivat Yasin Mahamoudia, näkevät hänen kappaleensa eräänlaisena työväenkirjallisuutena tai merkittävänä yhteiskuntareportaasina, ja asettavat Mahamoudin sorretun taiteen sankarihahmoksi.

52 miljoonaa kuuntelukertaa

Somalialaistaustainen Yasin Abdullahi Mahamoud, 23, on kotoisin Tukholman Rinkebyn maahanmuuttajalähiöstä.

Hänet tunnetaan myös nimellä Yasin The Don ja Yasin Byn, mikä viittaa Rinkebyhyn. Kappaleissa Mahamoudin tausta ja kasvuympäristö ovat vahvasti läsnä.

Mahamoud on ollut viime vuosina Ruotsin suurimpia artisteja albumeillaan 98.01.11 ja More to Life.

Ruotsin Spotifyssa Mahamoud oli viime vuonna viidenneksi kuunnelluin, ja 98.01.11-albumi sijoittui listoilla kolmanneksi. Yhteensä Mahamoudilla on Spotifyssa kuuntelukertoja 52 miljoonaa.

Sekä Mahamoud että Khalil olivat tänä vuonna ehdolla Ruotsin vanhimman musiikkialan palkinnon Grammisin saajaksi, Khalil vuoden tulokkaana ja Mahamoud kategorioissa vuoden artisti, vuoden albumi ja vuoden sanoittaja. Vuoden hiphop -sarjassa hänet palkittiin.

Lisäksi Yasin-nimellä esiintyvä Mahamoud palkittiin maaliskuussa Sveriges Radion P3 Guld -gaalassa vuoden artisti- ja vuoden hiphop -kategorioissa. Mahamoud ja Khalil eivät päässeet osallistumaan palkintotapahtumiin, sillä he istuivat pidätettyinä odottamassa tuomiota.

Tulisiko boikotoida?

Rikoksista syytettyjen räppäreiden palkitseminen ja nimittäminen gaaloissa palkintosijoille on herättänyt Ruotsissa myös ankaraa kritiikkiä.

Mahamoudin tuomio on nostanut kysymyksiä siitä, pitäisikö hänen saamansa palkinnot vetää takaisin ja artistin musiikkia boikotoida radiosoitossa. Ei, vastaa Sveriges Radion musiikillinen johtaja Anna-Karin Larsson.

– Nämä ovat erittäin kinkkisiä kysymyksiä ja on tärkeää, että me tarkastelemme jokaista yksittäistä tapausta huolella. [--] Meille ensisijaista on musiikin laatu, Larsson kommentoi Dagens Nyheterille.

Taiteilijoita on toki ennenkin tuomittu rikoksista, huomautti DN:n Björn Wiman maaliskuussa. Taiteilijan ja teoksen erottaminen ei kuitenkaan hänen mielestään ole niin suoraviivaista kuin moni – viitaten Anna-Karin Larssoniin – ajattelee.

– On eri asia kuunnella ja eri asia palkita, sanoo Wiman, jonka mielestä rikollisen tekemää taidetta ei pitäisi nostaa muita paremmaksi.

Tuskin vähentävät yleisöä

Sieppaustapauksen esitutkinnassa oli ”musiikkiteemainen yhteys useamman yksilön välillä”, ja kappaleiden sanoituksia ja musiikkivideoita käytettiin tutkinnassa apuvälineinä määrittämään, millä tavoin eri henkilöt tunsivat toisensa.

Moni räppäri on vahvasti yhteyksissä sekä omaan asuinalueeseensa että erilaisiin rikollisiin verkostoihin, ja tämä näkyy myös heidän musiikissaan. Tämän takia artistien nähdään toimivan eräänlaisina äänitorvina raskaasti aseistetuille jengeille.

– Ruotsalainen räp-maailma on tällä hetkellä hyvinkin pirstaloitunut, kun useat suositut artistit ovat poliisin mukaan merkittävissä asemissa useissa rikollisissa verkostoissa, sanoo pitkään ruotsalaista jengirikollisuutta tarkastellut SVT:n toimittaja Diamant Salihu.

Mahamoudin ja Khalilin saamat tuomiot tulevat tuskin kuitenkaan vähentämään heidän yleisöään, Salihu arvelee.

Esimerkiksi Spotifyn kuuntelukerroista näkee, että Mahamoudilla on edelleen erittäin uskollinen fanikunta, joka kuuntelee häntä huolimatta tuomioista ja artistin ympärillä pyörineestä negatiivisesta huomiosta.

Tähän vaikuttaa myös se, että sekä Mahamoudin että Khalilin lyriikat pitkälti rakentuvat rikollisuuden ja siihen liittyvän elämäntavan ympärille. Se, että he ovat tehneet rikoksia ei siis ole tullut kovin isona yllätyksenä.

Myös lahjakas artisti

Mahamoudin ura varmasti jatkuu tuomion jälkeen, toteaa Nicholas Ringskog Ferrada-Noli.

Hän arvelee Mahamoudin julkaisevan uutta musiikkia pian vapautumisensa jälkeen – aivan kuten yhdysvaltalainen Gucci Mane teki vuonna 2016 julkaistessaan menestysalbuminsa Everybody Looking kaksi kuukautta vankilasta vapautumisensa jälkeen.

– Monet fanit varmasti odottavat, minkälaista uutta musiikkia Mahamoud julkaisee ja mitä hän tulee siinä sanomaan. He ovat erittäin kiinnostuneita kuulemaan hänen näkökulmansa tapahtumiin, toteaa musiikkitoimittaja, P3 Din Gata - ohjelman tuottaja Petter Hallén.

Näin sen sijaan tuskin tapahtuu Haval Khalilin kohdalla, sillä tämä ei yksinkertaisesti ole yhtä taiteellisesti lahjakas kuin Yasin Mahamoud, pohtii Ringskog Ferrada-Noli.

Yasin Mahamoudia ei pitäisi nähdä sen paremmin merkkinä yhteiskunnan romahtamisesta kuin vallankumouksellisena runoilijahahmona, sanoo Ringskog Ferrada-Noli.

– Hän on 23-vuotias jätkä, joka on tuomittu rikoksesta. Hän on myös lahjakas artisti. Ihminen ei koskaan ole vain yhtä asiaa.