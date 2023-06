Suositut vesipuistot avautuvat taas Tampereelle ja Kangasalle – Moro seurasi puiston pystyttämistä

Yrittäjä Tuukka Tuomisen mukaan yksi puisto ei riittäisi, sillä kysyntää on niin paljon.

Moro, Eteläpuisto

Tampereen Eteläpuiston edustalle avatuu jälleen T3 Park -vesipuisto. Tiistaina 20. kesäkuuta avautuva vesipuisto on Pyhäjärven rannassa nyt jo kolmatta kesää. Viime kesänä vesipuisto avattiin ensimmäistä kertaa myös Kangasalan Vesaniemeen. Vesaniemen T3 Park avataan keskiviikkona 21. kesäkuuta.

T3 Parkin yrittäjän Tuukka Tuomisen mukaan täksi kesäksi vesipuistojen radat on vaihdettu päikseen. Tamperelaisille ja kangasalalaisille on siis luvassa uusia esteitä. ”Näillä on sama valmistaja, joten näitä voidaan heitellä ristiin rastiin ja pystytään ostamaan myös lisäpalikoita”, Tuominen kertoo.

T3 Parkin yrittäjä Tuukka Tuominen ja Kurko-Koponen oy:n Jari Saarinen seurasivat viimeisen elementin laskeutumista Eteläpuistossa. Innokkaat asiakkaat olivat jo käyneet kysymässä radalle pääsyä.

Viime vuonna puistot avattiin vasta juhannuksen jälkeen, mutta hyvän sään vuoksi puistot avataan nyt jo juhannusviikolla.

”Auringon puolesta olisi voinut avata jo viime viikolla, mutta ei viitsi lapsia kipeiksi tehdä”, Tuominen toteaa. Nyt Pyhäjärven veden arvioidaan olevan jo tarpeeksi lämmintä veteen putoaville.

Puistot ovat auki maanantaista lauantaihin kello 12–20 ja sunnuntaisin kello 12–18. Eteläpuiston vesipuisto on auki 6. elokuuta asti ja Vesaniemi 7. elokuuta asti.

Puistot ovat auki säävarauksella. Tuominen kehottaakin seuraamaan aktiivisesti vesipuiston nettisivuja, jonne aukiolotietoja päivitetään.