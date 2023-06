Se oli ihan PERKELEEN hyvää, selitti vastaantulija kaverilleen Tampereen keskustassa suureen ääneen. Perkele on hieno suomalainen voimasana ja monesti paikallaan.

Painokkaasti lausuttuna perkele on saanut maailmassa aikaan paljon. Sen voimalla on nostettu isoja kiviä ja avattu säilyketölkkejä. Sillä on pysäytetty vihollisia ja kaadettu karhuja.

Mutta että ihmisen suusta ilmaisemaan hyvää tuulta ja elämystä?

Edellisessä Moron kolumnissani kirjoitin siitä, miten englanti mädättää kaunista äidinkieltämme. Nekstille levelille, se on ihan legit, daunsiftaan, ignoorata, ounata... Lista on loputon ja näitä kuulee valitettavasti päivittäin esimerkiksi radiossa ja televisiossa.

Jos suoraan sanotaan, niin peli on menetetty. Tuntuu, että jokainen uusi kauppa ja ravintola on jokin shop ja cascade.

Turha kai minunkaan on näistä liikaa verenpainettani nostaa, enkä nostakaan. Suomi on kansainvälistynyt ja monessa työpaikassa englanti on työkieli. Yhä enemmän Tampereellakin asuu väkeä, joiden äidinkieli ei ole suomi, mutta vaalitaan me äidinkieltämme.

Kiroilusta on tainnut osalla väestä tulla uusi oma äidinkielen murre, vaikka onhan kovia kiroilijoita aina ollut.

Monet nuoret ja kiroamaan juuri oppineet lapset värittävät kavereilleen kertomaansa lukuisin v----n ja saatanoin ja helvetein. V-alkuinen taitaa olla nykyisin kaikkein suosituin voimasana joissakin piireissä. ”V sitä ja v tätä ja v se v teki v sen v niin nopeesti, etten v ehtinyt v vertaa v edes huomata.......”

Eivät nuoret ole ainoita.

Moron toimitukseen soittaa toisinaan ihan aikuisilta kuulovia lukijoita, joiden puheessa parhaimmillaan vain joka kolmas sana on kirosana.

Tuohtuneiden puheluissa sen ymmärtää ja raikasta kirosanailua jopa hieman arvostaa ja ihailee. Nätisti oikeassa hetkessä sivallettu kirosana tai kymmenen on hieno ilmaus.

Kirosanavyöryä irtoaa myös heiltä, jotka kertovat kaupunginosansa epäkohdasta ja toivovat, että siitä tehdään Moroon juttu ja saadaan homma yhdessä korjattua.

Vasaralla sormeen lyöminen tai varpaan tuolin jalkaan iskeminen ovat myös oikeutettuja kirosanatilanteita.

Oman kokemukseni mukaan näissä tilanteissa tai raa’an kananmunan pudotessa lattialle kiroilu helpottaa.

Onkohan liikaa toivottu, että kirosanat saisivat pitää erityisasemansa eikä niitä käytettäsi tylsinä täytesanoina kuten totaa, niinkua ja eikua?

Kirjoittaja on Moron toimittaja.