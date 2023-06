Tampereen kaupunki selkeyttää pikavauhtia Uittotunnelin kahvilan pysäköintiä.

Joona Rinne on yksi Uittotunnelin kahvilalla pysäköintivirhemaksun saaneista. Hän esitteli toukokuun lopussa Morossa, missä auto seisoi äitienpäivänä, kun hän sai pysäköintivirhemaksun maastopysäköinnistä.

Moro, Santalahti

Kohua herättänyt joukkosakotus äitienpäivänä Santalahdessa Uittotunnelinkahvilalla oli Tampereen pysäköinninvalvonnan virhe.

”Käsi pystyyn virheen merkiksi. Jo vuonna 2016 linjattiin, ettei Tampereella tulkita maastopysäköinniksi, vaikka auton toiset renkaat ovat päällysteen ulkopuolella sorapinnalla”, sanoo apulaispormestari Pekka Salmi (sd.)

Äitienpäiväkahveilla olleiden ajokkeihin kirjoitettiin Sahansaarenkadulla useita pysäköintivirhemaksuja maastopysäköinnistä. Autojen toisen puolen renkaat olivat hiekalla asvaltinreunan ulkopuolella, jolloin kapealle kadulle jäi tilaa ajamiseen ja esimerkiksi hälytysajoneuvoille.

”Ei ole järkevää, että Santalahdessakaan ohjattaisiin pysäköimään molemmat renkaat asvaltille. Se kaventaa kadun ja tukkii kulkemista.”

Linja ei ole muuttunut

Salmi kertoo, että virkamiesjohdon kesken käytiin Santalahdenkin pysäköintiä läpi torstaina.

”Kysyin, onko pysäköinninvalvontaan vuonna 2016 tehty linjaus muuttunut. Ei ole. Santalahdessa on sakotettu tämän linjan vastaisesti. Eri asia on, jos aletaan pysäköidä sorapientareelta vihreälle puolelle.”

Moni Santalahdesta maastopysäköinnin perusteella pysäköintivirhemaksun saanut on jo tehnyt valituksen pysäköinninvalvontaan. Kaupungin linjauksen perusteella valitusten olettaisi menevän läpi.

Myös toinen sakkorysä Santalahdessa puretaan.

Kääntöpaikalle järjestys

Kahvilan vieressä oleva asvalttialue on ollut se toinen sakkorysä. Se on kääntöalue, jossa pysäköinninvalvonta on sakottanut, ellei auto oli ollut pitkittäin reunan suuntaisesti.

Useimmat pysäköivät siihen viistoparkkiin, joten kymmeniä pysäköintivirhemaksuja on jaettu.

”Ohjeistin järjestämään paikalle liikennemerkit, jotka ohjaavat. Oma kantani on, että siitä tulee perinteinen pysäköintialue, jossa ajetaan viistoparkkiin, kuten ihmiset jo nyt luonnostaan tekevät. Sinne on tarkoitus laittaa liikennemerkit ja maalata pysäköintiruudut.”

Salmi kertoo, että muutokset toteutetaan lähiaikoina.