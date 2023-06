Bussikuski kertoo ulostaneensa kerran jopa housuihin, kun pysäkillä ei ole vessaa: ”Olen loppu tähän tilanteeseen” – näin vastaa Nysse

Nyssen 10-linjan Tahmelan päädyn väliaikaisella päätepysäkillä Tampereella ei ole lainkaan vessaa kuljettajille. Matkustajat ovat asiasta huolissaan. Kuski kertoo Morolle kerran ulostaneensa housuihinsa, sillä ajomatka ilman vessakäyntiä oli liian pitkä.

Moro, Tahmela

Nyssen 10-linjan Tahmelan päädyn väliaikainen päätepysäkki on murheenkryyni niin asukkaille kuin kuskeillekin. 10-linjan reitti on lyhennetty työmaan vuoksi syyskuun loppuun asti, eikä uudella päätepysäkillä ole vessaa kuskeille.

Tahmelan asukkaat ovat asiasta huolissaan, sillä he ovat todistaneet kuskien käyvän asioillaan puskassa. Moron lukija kertoo, että muutama kuskeista on suoraan valittanut asiasta hänelle.

Moro matkusti paikan päälle päätepysäkille ja kysyi asiasta linjan kuskilta. Asian vakavuus kävi keskustelusta heti ilmi. Kuski on joutunut ulostamaan housuunsa pitkän ajomatkan takia. ”On tullut housuun, kun on joutunut odottamaan Kaukajärvelle asti. Olen loppu tähän tilanteeseen”, kuski kertoo Morolle.

Lukija ja kuski eivät esiinny jutussa nimellä, jotta asia ei vaikuttaisi heidän työpaikkoihinsa.

”Heidän rinnalla marssin”

Kuskit ovat pyytäneet Moron lukijaa viemään asiaa eteenpäin, ja hän onkin ottanut Nysseen yhteyttä jo toukokuun alussa. Lukija kertoo, ettei lupauksista huolimatta mitään ei ole tapahtunut.

”Tosi ankeaa kuskeille, varsinkin naisoletetuille. Kuskit ovat kiinteä osa meidän pientä Tahmelan yhteisöä, että heidän rinnalla marssin.”

10-linjan matkaan Kaukajärveltä Tahmelaan ja takaisin menee puolitoista tuntia. Päätepysäkeillä aikaa on 5–10 minuuttia. Kaukajärven päässä on vesivessa. Kuski kuitenkin kertoo Morolle, ettei ajassa välttämättä kerkeä käymään vessassa. Tällöin vessaan pääseminen venyy kolmetuntiseksi.

"Sitä minä en usko”

Tampereen kaupungin joukkoliikennelogistikko Juha Kortteus kertoo, ettei pysäkille ole tulossa vessaa. ”Matka on suhteellisen lyhyt. Jos on vessahätä, pitää käydä vessassa. Ei se kiellettyä ole.”

Eikö pysäkille ole tulossa edes bajamajaa?

”Ei ole tulossa. Tahmelan pään (virallisen päätepysäkin) vessa on kiinni sähkössä ja se pitäisi ottaa sähköistä irti ja siirtää. Siihen ei lähdetä tällä kertaa. Meillä ei ole tällä hetkellä vapaana olevia vessoja”, Kortteus kertoo.

Kuski on jopa joutunut kakkaamaan housuun tämän takia. Miten kommentoitte asiaa?

”No sitä minä en kyllä usko, että semmoiseen tilanteeseen joutuu. Jos tuntuu siltä, että kesken matkan pitää vessaan päästä niin sitten pitää kertoa matkustajille, että nyt on pakko käydä vessassa.”

Kuka on vastuussa vessojen hankkimisesta pysäkeille?

”Vessat ovat meidän Nyssen hankkimia. Periaate on se, että aina linjan toisessa päässä on vessa, jos se on sinne mahdollista järjestää. Jos meidän ei sitä ole mahdollista järjestää niin sitten se on liikennöitsijän tehtävä."

Linjan kuski valitti Morolle keskustelun aikana myös, että päätepysäkki on vaarallinen, sillä siihen pitää peruuttaa ja lisäksi takaa mutkasta voi tulla auto lujaa vauhtia. Kortteus vastaa:

”Paikka on vähän hankala. Se on ihan selvää. Sinne on yritetty laittaa varottavia liikennemerkkejä. Toivomme, että muut tien käyttäjät huomioi tämän ja noudattaa liikennemerkkejä.”