Pirkan yöpyöräilyn varrella kuullaan ukulelemusiikkia – "Ryhmään voi liittyä matkalla”

Pirkan yöpyöräilyssä kuullaan matkan varrella iloista musisointia.

Sari Jokinen on lähdössä Pirkan yöpyöräilyyn ukulelen kanssa.

Moro, Näsijärvi

PerinteiseN Pirkan yöpyöräilyn matkan varrella kuulla veikeää ukulelemusiikkia perjantaina.

”Sain, muutama kuukausi sitten idean ystäväni kanssa: osallistutaan Pirkan yöpyöräilyyn niin, että pysähdytään välillä soittelemaan ukuleleja. Muutenkaan vauhti ei ole tärkeää, vaan matkasta ja elämästä nauttiminen”, Sari Jokinen kertoo.

Järjestäjien taholta Jokinen sai lämpimän ja innostuneen vastaanoton idealle, ja nyt perjantaina 16. kesäkuuta järjestettävässä Pirkan yöpyöräilyssä kuullaan matkalla iloista ukulelemusiikkia.

Mukaan matkalta

Matkaan lähtee joukko kevyellä mielellä liikkeellä olevia ihmisiä, ja mukana on muun muassa ukuleleja, rumpu sekä muita rytmisoittimia. Matkalla on tarkoitus pysähdellä esimerkiksi uimaan, ja mukana on myös huoltoauto, jos ei jaksakaan polkea maaliin asti.

Alun perin yli kymmenen henkilön ryhmästä on tippunut osallistujia pois ja Jokinen epäilee, että osallistujat pelkäävät epäonnistumista. Nyt matkaan on lähdössä kuusi pyöräilijää. Mukaan voi vielä liittyä matkan varrelta. Ukuleleryhmä aikoo lähteä reitille pari tuntia ennen virallista kello 21:n lähtöaikaa.

Jokinen toivoo ihmisten huomaavan, että liian suorittamisen sijaan matka itsessään voi olla paras osa tekemistä, kun sen tekee hyvässä seurassa ja omalla tahdilla.

”Itsekin olen entinen suorittaja”, Jokinen sanoo.

Tavoitteena maali

Mielen ry:llä työskentelevä Jokinen sanoo, että ryhmä sai luvan lähteä kahta tuntia muita aiemmin matkaan, jotta ohikulkevat ehtivät kuunnella soittoa. ”Mukaan ryhmään voi liittyä myös matkalla, jos kokee rauhallisen tahdin omaksi.”

Tavoitteena ryhmällä on kulkea maaliin asti.

Pirkan Pyöräily on Suomen suurin pyöräilytapahtuma, joka järjestetään vuosittain ennen juhannusta. Tapahtuma on järjestetty vuodesta 1978 lähtien ja reittinä toimii Näsijärven ympäri kulkevat tiet. Pirkan pyöräilyyn osallistuu vuosittain yli 3 000 pyöräilijää.