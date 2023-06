Finlaysonin alueen voi nyt kokea yläilmoista tamperelaisittain

Finlaysonin alueen kattokävelyn uutuutena on Höntän ja Toipparin selostama ”tampereenkiälinen” kierros. Moron lukijalla on mahdollisuus voittaa liput ensimmäiselle kierrokselle.

Finlaysonin tehdasalueen katoilla valjaiden varassa, korvissa aito ”tampereenkiälinen” selostus alueen historiasta ja nykypäivästä – saattaa kuulostaa unenomaiselta.

Nyt se on kuitenkin mahdollista, sillä tänään julkaistiin Tampereen kattokävelyn uutuus: Tampereenkiälinen kierros.

Finlaysonin alueen kattokävely järjestetään nyt neljättä kesää. Uutuuskierros on ”vedetty niin tamperelaiseksi kuin mahdollista”, kertoo tamperelaisen elämysyritys Amazing City Oy:n perustaja ja yrittäjä Heikki Närvänen.

Kattokävely on Närväsen perustama elämyskierros, jonka aikana osallistuja pääsee syventymään Tampereen historiaan ja nykypäivään uudesta näkökulmasta. Ideana on kulkea turvavaljaissa Finlaysonin alueen kattojen yllä ja kuunnella opastusta kuulokkeista.

Tuttu kaksikko

Informatiivinen, mutta hauska opastus on aiemmin ollut saatavilla suomeksi ja englanniksi. Nyt luureista on mahdollista kuulla Höntän ja Toipparin selostus ”tampereenkiälellä”. Kierroksen asiayhteydet pysyvät samana, mutta se on vedetty kaksikolle omalaatuisella huumorilla.

Hönttä ja Toippari ovat näyttelijä Harri Järvisen ja Ilkka A. Jokisen esittämiä fiktiivisiä hahmoja, jotka ovat tunnettuja esimerkiksi Tampereenkiälisistä uutisista.

Kaksikko innostui kattokävelystä heti. ”He totesivat, että ei ole aikaa, mutta tehdään tämä silti. Hönttä oli tekemässä käännöstä jo ennen, kuin olimme sopineet jutusta lopullisesti”, Närvänen naurahtaa.

Tommi Riikonen toimii uutena oppaana kattokävelyllä. Tampereenkiälinen uutuus ei muuta hänen työnkuvaansa, mutta on hauska lisä.

Kattokävelyn opas Ville Leino valmistautuu kierrokselle. Osallistujille puetaan turvaliivit ja kuulokkeet, joista pian raikaa myös selostus ”tampereenkiälellä”.

Pohjaton arreaitta

Idea ”tampereenkiälisestä” kierroksesta syntyi Närväsen mukaan samalla tavalla, kuin ideat yrityksessä yleensäkin tulevat – sattumalta palaverissa.

Seikkailutirehtöörin odotukset uutuudelle ovat kovat. ”Tampere on pohjaton tarinoiden aarreaitta. Uskon, että Tampereenkiälisestä kattokävelystä innostuvat paikkakuntalaisten lisäksi myös vierailijat.”

Närvänen on itse ollut kirjoittamassa opastusta yläilmoihin. Sitä varten hän on tutustunut laajalti vanhaan kirjallisuuteen niin Tampereesta, Finlaysonista kuin yksittäisistä historiikeistakin.

”Olen löytänyt pieniä tiedonjyviä sieltä täältä. Hauska fakta on se, että tehdasalueen työntekijöillä on ollut omat nimitykset. Tosin osa niistä on ollut vähän julmiakin.”

Moron arvonta

Nyt Moron lukijalla on mahdollisuus voittaa itselleen tai maksimissaan kuusihenkiselle kaveriporukalleen ensimmäinen Tampereenkiälinen kattokierros.

Arvontaan osallistumiseen on aikaa sunnuntaihin 11.6. kello 24 asti.

