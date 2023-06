Tampereen kesän kova keikkapaikka yllättää – Isotkin artistit viihtyvät pienellä lavalla: ”Täältä ei malttaisi lähteä”

Mustalahden ravintola Kaisla on päivisin ravintola, mutta kesäiltaisin se muuttuu kovan luokan keikkapaikaksi. Kesän keikat ravintolassa aloittaa Kuumaa ja Käärijä.

Moro, Mustalahti

Yksi Tampereen kovimmista keikkapaikoista löytyy tänä kesänä hieman yllättävästä paikasta. Mustalahden satamassa sijaitseva ravintola Kaisla muuttuu kesäiltaisin merellisestä ruokaravintolasta livemusiikin kehdoksi.

Keikkoja Kaislassa on ollut aiempinakin kesinä, mutta tämän vuoden kattaus on parhain tähänastisista. Musiikkiyhtye Kuumaa aloittaa Kaislan keikkakesän torstaina 8.6.

Kuumaan jälkeen satamaravintolan pienellä lavalla nähdään esimerkiksi Käärijä, Maustetytöt ja Pete Parkkonen. Ensimmäiset keikat ovat jo loppuunmyyty.

Ravintolapäällikkö Janika Harttunen kertoo, että keikkailtoina ruokaravintola suljetaan, tiskiltä saa enää juomia, ja satama muuttuu keikkapaikaksi.

Uniikki tunnelma

Mutta miten Kaislaan on saatu esiintymään kovia nimiä, ja miten pienestä lavasta saadaan vetävä keikkapaikka?

Kaislan ravintolapäällikön Janika Harttusen mukaan vastaus ensimmäiseen kysymykseen piilee yhteistyössä. Ravintola on osa NoHo Partners Oy:tä, mikä taas tekee yhteistyötä musiikkiyhtiö Warner Music Finlandin kanssa.

Toiseen kysymykseen Harttusella on selkeä näkemys. ”Paikka on spesiaali. Täällä on oma tunnelma. Tämä on sellainen tiivis ja intiimi paikka.” Pieni lava on siis vetävän keikan mahdollistaja.

Harttusesta tuntuu hienolta tehdä työtä isojen artistien kanssa. Kesän keikat kuitenkin vaativat paljon järjestelyitä. ”Ravintolan keittiö suljetaan aiemmin, pitää olla tarpeeksi henkilökuntaa ja järjestyksenvalvojia ja lisämyyntipisteitä”, ravintolapäällikkö listaa.

Viileänä alkukesän päivänä satamaravintolan voi kuvitella olevan lämmintunnelmainen livemusiikin kehto. Keikkalava löytyy kuvassa oikealla olevan rakennuksen sisältä.

”Kaisla kuuluu kesään”

Ravintola Kaisla avattiin kesäkuun alussa. Avajaispäivänä satoi räntää. Harttunen laittaa tunnelmavaloja ja availee aurinkosuojia, jotta Moron toimittajalle välittyisi ravintolan kesäinen tunnelma.

”Kaisla kuuluu kesään. Me haluamme luoda asiakkaalle sellainen tunnelman, että hän olisi lomalla meillä.” Vaikka ravintolapäällikkö puhuu mainostavaan sävyyn, kesän lomatunnelma todella on aistittavissa.

Kaislan vakiasiakkaat saapuvat ravintolaan veneellä ja tilaavat rapupastaa. Harttunen kertoo, ettei jättirapupasta-annosta voisi kuvitellakaan otettavan listalta pois.

Moni kesän artisteistakin on viihtyy satamassa. ”Artistit ovat myös maininneet, kuinka täältä ei malttaisi lähteä.” Esimerkiksi Ida Paul ja Kalle Lindroth ovat esiintyneet tunnelmallisella lavalla useina kesinä.