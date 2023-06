Onko Tampereen ratikka juostavissa kiinni? Video: Moro testasi ja hiki tuli – Nämä pysäkinvälit ovat juostavissa

Moro selvitti, voiko ohimenneen ratikan juosta kiinni vai kannattaako odottaa ainakin seuraavat seitsemän minuuttia seuraavaa.

Moro, ratikkapysäkit

Kokemus on monelle tuttu: treffiseura, äiti tai työnantaja odottaa ja ratikan ovet sulkeutuvat nenän edestä. Moro päätti selvittää, kannattaako tamperelaisten koettaa juosta kaupunkia halkovan junan perässä, vai ei.

Homma menee yksinkertaisuudessaan seuraavalla tavalla: kaksi koekaniinia eli toimittaja Aleksandra Kunnas ja ratikan ystävä Teemu Heino testasivat, onnistuuko raitiovaunun kiinni saaminen juoksemalla pysäkiltä toiselle. Kokeen kohteina ovat kaikki runkolinjan 3 pysäkinvälit Pyynikintorilta Tullin pysäkille asti.

Aleksandra Kunnas pinkoo vimmatusti kohti Keskustorin ratikkapysäkkiä Sokoksen kohdalla. Katso Moron netistä huikea video, miten kävi: saako ratikan juoksemalla kiinni.

Ratikan ystävä Heino toimii esimerkkinä pitkäkoipisesta henkilöstä, joka on hyvässä kunnossa. Toimittaja Kunnas on lyhyempi ihmisyksilö, joka on ihan hyvässä kunnossa. Molemmat testiryhmäläiset olivat valmiita pinkomaan elämänsä edestä saadakseen ratikan kiinni. Kuvaaja ja toimittaja Eeva Valtokari juonsi tapahtuman, taltioi sen ja huolehti nesteytyksestä.

Tiatoo Matkat pysäkkien välillä 1. Pyynikintori – Tuulensuu 660 metriä 2. Tuulensuu – Keskustori 290 metriä. 3. Keskustori – Koskipuisto 380 metriä. 4. Koskipuisto – Rautatieasema 250 metriä. 5. Rautatieasema – Tulli 440 metriä.

Testattuja pysäkinvälejä oli yhteensä viisi. Juoksusuunta oli lännestä itään.

Koko ratikkareitin lyhyin väli on Koskipuiston ja Rautatieaseman välinen 250 metriä. Pisin sen sijaan on Hakametsästä Turtolaan, missä pysäkkien välillä on 2 000 metriä.

Teemu Heino tavoittaa ratikkaa Tuulensuun pysäkillä Moron ratikkatestissä.

Kokeessa ei kannettu mukana reppuja tai laukkuja, mikä voi vaikuttaa matkalla pärjäämiseen ja juoksuvauhtiin huomattavasti. Teimme kokeen arki-iltana kello seitsemän jälkeen illalla. Se tarkoittaa, että kaduilla on vähemmän autoilijoita, mopoilijoita, kävelijöitä, pyöräilijöitä ja skuuttaajia kuin esimerkiksi kello neljän jälkeen iltapäivällä. Noudatimme testissä liikennesääntöjä.

Jos tiedät olevasi kova myöhästelemään, ja että ensimmäinen menopeli menee todennäköisesti sivu suun, niin kannattaa venytellä jo kotona. Teemu Heino ja Aleksandra Kunnas venyttelivät vasta matkan varrella.