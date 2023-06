Mikä ihme se teidän tamperelaisten salainen resepti oikein on? Tätä minulta tivasivat helsinkiläinen ja turkulainen kaverini viime viikolla.

Helsinkiläisen mielestä Tampere onnistuu kaikessa mihin se ryhtyy: ratikka kulkee, tunneli toimii, suuria rakennushankkeita syntyy toinen toisensa perään ja asiat viedään maaliin aikataulussa.

Turkulainen lisäsi kadehtien listaan vielä sen, että Tampere on suosituin opiskelukaupunki ja halutuin muuttokohde.

En tohtinut enää lisätä tuskaa muistuttamalla MM-kisoista ja muista isoista tapahtumista, joita Tampere on menestyksekkäästi isännöinyt.

Veikkaan, että moni Moron lukija on kohdannut saman. Menee tällä hetkellä minne tahansa, niin Tamperetta kehutaan. Silti jouduin hetken miettimään vastausta kavereideni kysymykseen. Mikä on tamperelaisten salainen resepti? Mikä on Tampereella toisin kuin muualla?

Vastaus ei ole raha eikä välttämättä tamperelaisten ylivoimainen älykkyyskään.

Väitän, että vastaus löytyy Kalevan uimahallin lauteilta ja Pyynikin munkkikahvilan jonosta. Samoin sen voi löytää aamukahvilla Tammelantorilta ja iltapäivällä Kauppahallin seinänvierustan penkiltä.

Vastaus on ihmisten välinen vuorovaikutus.

Muutos oli melkoinen, kun aikoinani muutin Helsingistä takaisin Tampereelle. Ihmiset juttelevat munkkikahvilan jonossa tuntemattomille, moikkaavat bussikuskia ja rupattelevat saunan lauteilla niin kuin oltaisiin vanhojakin tuttuja. Välittömyys näkyy myös työpaikalla; yhteistyö on mutkatonta ja ihmisenkokoista riippumatta siitä, mikä on kenenkin titteli tai status. Askelten rytmi on pääkaupunkiseudun rytmiä verkkaisempi eikä kiireestä tehrä numeroo.

Vaikka kaupunki on kasvanut kerros kerrokselta ylöspäin ja ulospäin, sen sisin on silti sama: leppoisa ja mukava kivojen ihmisten kylä, jolla on pikkukaupungin sydän. Juuri siinä on Tampereen valtti. Täällä osataan olla ihmisiä toinen toisillemme mielipide-eroista tai muista erovaisuuksista huolimatta.

Pari viikkoa sitten elettiin euroviisuhuumaa ja mietittiin, mikä on Käärijän menestyksen salaisuus. Ensimmäistä kertaa Suomi pääsi suomenkielisellä laululla kärkikaksikkoon. Biisi oli hyvä mutta menestyksen toi Käärijän sympaattinen asenne ja rohkeus kohdata muut omana itsenään.

Artisti kertoo olevansa ihminen, joka ei ota itseään turhan vakavasti, nauraa itselleen ja kohtaa muut samanarvoisina. Samalla reseptillä on valmistettu myös Suomen suosituin kaupunki.

Pidetään tästä reseptistä kiinni!

Kirjoittaja on Tampereen ev. lut. seurakuntien vs. viestintäjohtaja.