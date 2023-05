Ohjeistuksesta huomauttaneet muut retkeilijät ovat kohdanneet ikävää käytöstä.

Moro, Makkarajärvi

Metsäpalovaroituksen rikkomista halutaan vähentää Makkarajärven nuotiopaikalla Hervantajärven retkeilyalueella Tampereella. Siksi alueelle tuodaan jo lähiviikkoina kaksikieliset opastustaulut, suomeksi ja englanniksi.

Moro-lehti kertoi verkossa viime perjantaina, että supersuositulla retkeilyalueella käy jopa sadan hengen ryhmiä ja käyttäytymisohjeille viitataan kintaalla. Myös ohjeistuksesta huomauttaneet muut retkeilijät ovat kohdanneet ikävää käytöstä.

Alueella käy erityisen paljon ulkomaalaisia ulkoilijoita, jotka nyt halutaan tavoittaa kaakkurin pesimäpaikan läheisellä nuotiopaikalla.

”Lintujen rauhoituksesta tekstit ovat jo valmiina, mutta haluamme kaiken tiedon samaan tauluun”, kertoo retkeilypalvelupäällikkö Petri Mäkelä Ekokumppaneista.

Kaikella tiedolla Mäkelä tarkoittaa erityisesti avotulen käsittelyä ja tietoa esimerkiksi metsäpalovaroituksesta ja ruohikkopalovaroituksesta.

Moro kertoi viime viikolla, että retkeilyalueella poltetaan surutta nuotioita myös kieltojen aikaan. Avotuli on esimerkiksi metsäpalovaroituksen aikaan kielletty maastossa, myös virallisilla nuotiopaikoilla.

Alueella käy tavallista isompia ryhmiä, koska viereen pääsee ratikalla.

Lähimmälle ratikkapysäkille on Makkarajärven nuotiopaikalta vain 700 metriä.

Makkarajärven polkureitit pitkospuineen ovat erinomaisessa kunnossa.

Vie roskasi pois

Retkeilyalueita kunnostetaan ja siivotaan kaiken aikaa. Mäkelä toivoo, että kävijät muistaisivat viedä pois ihan kaiken tuomansa.

”Esimerkiksi sanomalehtiä joudutaan keräämään paljon. Niitä tuodaan sytykkeeksi ja varmaan kohteliaasti jätetään seuraaville, mutta kyllä nekin pitäisi viedä mukanaan.”

Samoin pois vietävää on esimerkiksi nuotiopaikalle jätetty viiden litran vesikanisteri, jossa on vähän vettä. Maastoon jättäminen on ikään kuin ajattelevaista seuraavia varten ja nuotion sammutukseen.

”Ohje on, että kaikki roskat ja mukana tuodut tavarat myös viedään itse pois”, Mäkelä tiivistää.

