Tulentekokieltoa on vaikea ymmärtää Makkarajärvellä

Makkarajärven nuotiopaikasta on tullut liian suosittu. Siellä käy jopa satapäisiä ryhmiä ja syykin lienee selvä. Ratikka kulkee 700 metrin päästä ja alueelle on helppo viedä ulkomailta tulevia vieraita makkaranpaistoon.

Ongelmana ovat käyttäytymissäännöt. Pitkin kevättä on alueelta kantautunut erityyppisiä tietoja huonosta käyttäytymisestä. Ongelmat ovat vain pahentuneet alkukesän myötä, sillä kuivuuden vuoksi nuotion sytyttäminen on ollut kiellettyä myös nuotiopaikoilla.

Avotuli on aina avotuli myös nuotiopaikalla ja sellaisen teko on kielletty metsäpalovaroituksen aikana. Tätä on retkeilijöiden ollut vaikea ymmärtää ja asiasta huomauttaneet ovat saaneet vastalahjaksi keskisormea ja haistattelua.

Nuotiopaikan läheisyydessä on omakotitaloja ja sopivan tuulen aikaan alueella voisi olla ainekset isoon katastrofiin.

Järvessä pesivä kaakkuri ei myöskään pidä rantavedessä pulikoivista ihmisistä tai uimasilla olevista koirista.

Ekokumppanien mukaan nuotiopaikan suosio on yllättänyt, eikä esimerkiksi vieraskieliseen käyttäytymisohjeisiin ole osattu varautua. Nyt ne yritetään saada valmiiksi ja metsään mahdollisimman nopeasti.

Makkarajärven vieraat ratkaisevat suosikkipaikan kohtalon ihan itse. Jos alueella tarvitaan kerrankin viranomaisten apua, on nuotiopaikan kohtalo nopeasti sinetöity.