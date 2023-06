Suosituille viljelypalstoille pitkät jonot – kolmella alueella kaikki hakijat saivat palstan

Kaupungin 14 viljelypalstalle on enemmän hakijoita kuin on vapaita palstoja.

Nekalassa on monivuotisia viljelypalstoja, joilla voi kasvattaa myös monivuotisia kasveja. Alueelle jonottaa lähes 90 ihmistä

Tamperelaiset haluavat upottaa sormensa multaan. Tampereen viljelypalstat ovat kysyttyjä. Monivuotisille on pitkät jopa vuosien jonot ja yksivuotisille tulee niin paljon hakemuksia, että monilla palstoilla uudet viljelijät valitaan vuosittain arpomalla.

Yksivuotisille palstoille tuli keväällä 193 uutta hakemusta. Suosituimpia paikkoja on Järvensivu, jossa vapautui 19 palstaa ja uusia hakemuksia tuli yli 60. Koivistonkylässä vapautui 7 palstaa ja hakijoita oli 18. Suosittu oli myös Rusko. Ruskossa vapautui 18 palstaa ja hakemuksia tuli 24.

Sellaisia paikkojakin oli, jossa kaikki halukkaat saivat palstan. Näin onnellisesti kävi Tohloppiin, Takahuhtiin ja Irjalaan halunneille. Tohlopissa vapautui 22 palstaa. Alunperin hakijoita oli 34, mutta osa perui. Irjalasta 13 ja Takahuhdista 17 uutta viljelijää sai palstan.

Vanhoista yksivuotisten alueiden viljelijöistä noin puolet halusi jatkaa. He ovat jaossa etusijalla.

Pitkät jonot

Tampereen kaupungilla on 14 palstaviljelyaluetta, joiden hallinnoinnista sekä vuokrauksesta vastaa Tampereen 4H-yhdistys. 4H:n palstaneuvoja Ria Kivirinne sanoo, että yksivuotisten palstat jaetaan keväisin, mutta monivuotisten palstojen jonot elävät koko viljelykauden ajan.

Monivuotisille alueille on pitkät jonot. Tahmelaan oli jonossa maaliskuussa 188, Nekalaan 87 ja Hatanpäälle 58 hakijaa.

Kivirinne kertoo, että jonoon on ilmoittautunut lisää ihmisiä, mutta siirto järjestelmään on kesken. "Olen kaikkiin ilmoittautuneisiin yhteydessä sähköpostitse ja kerron sen hetkisen jonosijoituksen, kun saan kaikki siirrettyä jonoihin.”

Vapautuville monivuotisille palstoille on monivuotinen jono. Yksivuotisilla palstoilla systeemi on erilainen. Jos hakijoita on enemmän kuin vapautuvia palstoja, paikat arvotaan joka vuosi, eikä jonoa muodosteta.

Hoitamattomiakin on

Viljelypalstojen suosio oli pitkään hiipumassa, mutta uusi nousu alkoi joitain vuosia sitten. Yksi huipuista oli koronavuosi 2020. Sen jälkeen kysyntä pysynyt korkeana.

”Tiedossani ei ole, että tänä kesänä avattaisiin uusia palstoja”, sanoo Kivirinne. Vuonna 2021 avattiin uusi palsta-alue Kaukaniemeen.

Viljelijä on velvollinen pitämään palstansa ja sen lähiympäristön siistinä. Palsta-alueilla suositaan luonnonmukaista viljelyä. Kemiallisten torjunta-aineiden käyttö on kielletty. Myös kiinteiden rakennelmien tekeminen on kielletty.

Jos viljelijä laiminlyö sääntöjen noudattamisen, vuokrasopimus voidaan katsoa purkautuneeksi. ”Kyllä näitä on vuosittain, Kivirinne sanoo. ”Tänä vuonna pohdimme käytännön kiristämistä, koska käyttämättömiä palstoja on suhteellisen paljon ja jonot ovat pitkiä.”

Tiatoo Yksivuotiset viljelypalstat Hikivuori Irjala Järvensivu Koivistonkylä Rusko Takahuhti Tohloppi Palstalla voi viljellä vain yksivuotisia kasveja, koska maa käännetään joka vuosi. Koko: 25–400 neliömetriä Hinta: 21–86 euroa/viljelykausi Monivuotiset palstat Haihara Hatanpää Hikivuori Kaukaniemi Nekala Tahmela Takahuhti Rusko Vuores Koko: 25–400 neliömetriä Hinta: 13–75 euroa/viljelykausi Palstalla voi viljellä monivuotisia kasveja, koska maankäännöstä vastaa viljelijä.