Tamperetta paljon ikuistaneen Pentti Kokon ehkä viimeinen näyttely – ”Pispala-aiheiset on melkein myyty sitä mukaa kuin ne ovat valmistuneet”

Pentti Kokon ensimmäinen näyttely Tampereella oli vuonna 1976, hänen mukaansa nyt on vuorossa ehkä viimeinen. Kokon ihan ensimmäinen näyttely oli Lieksassa 1970.

Pentti Kokko oikaisee Elämää Pispalassa -teosta, sen vieressä on toinen Pispala-aiheinen teos. Kokon takana on tänä vuonna valmistuneita maalauksia Väreilyä III (ylempi) ja Syksyn tuoksu.

Moro, Villa Tilkku ja Keskus Galleria

Villa Tilkussa on valmistauduttu Pentti Kokon näyttelyyn hyvissä ajoin. Kuusi päivää ennen avajaisia ja viisi päivää ennen ripustuksen alkamista näyttelyyn tulevat maalaukset on jo lähes valittu. Kokko tunnetaan kaupunkimaisemaa kuvaavista akvarelleista, mutta hän on tehnyt myös grafiikkaa ja öljymaalausta.

Viime vuosina Kokkoa on innostanut myös aiempaa abstraktimpi tyyli. ”Lähdin omaa ideaani uudistamaan.” Tyylinmuutos alkoi kyteä muutama vuosi sitten kierrellessä nykytaiteen näyttelyissä, ja se on piristänyt työskentelyä. Kokon mielestä abstraktia teosta katsoessa löytää aina jotain uutta.

Mistä inspiraatio milloinkin tulee, sitä ei Kokko oikein osaa pukea sanoiksi. Se voi olla valo järven pinnalla, jotain luonnossa tai rakennuksessa, joskus idea lähtee valokuvasta. Taiteilijaa on aina kiinnostanut luonnon lisäksi ihmisen rakentama maisema. Kun halu maalata tulee, pihapiirissä oleva oma ateljee on auki. ”Tänne voi aina tulla maalaamaan”, sanoo Kokko.

Kotiolojen lisäksi Kokko maalaa aina matkoilla. ”Erilainen maisema innostaa.” Matkalaukussa on kulkee mukana pieni väripaletti, siveltimiä ja paperia. Esimerkiksi viime syksynä teoksia syntyi Italiassa hotellin parvekkeella.

”Uusi tapa tehdä akvarellia”, kuvaa Kokko tuoreita töitään. Kuvassa on 2023 valmistunut Väreilyä III -niminen maalaus.

Siirtoja ja muutoksia

Villa Tilkun hirsiseinillä on nähtävillä läpileikkaus Kokon jo nuoruudessa alkaneesta eri tekniikoiden käytöstä ja tyylinmuutoksesta. Itse rakennuskin kertoo muuttumisen tarinaa. Hirsitalo on siirretty Orivedeltä. Se on vanha kalustevaja, jota on korotettu ja lisätty ikkunoita, kun se remontoitiin ateljeeksi.

Siirtoja ja muutoksia on ollut Kokon elämässäkin. Hän syntyi Karjalassa Sortavalassa isoon perheeseen, oli sotalapsena Ruotsissa kolmen veljensä kanssa, palasi ummikkona takaisin Suomeen Lohtajalle, jonne perhe oli siirtynyt evakkoina. Aikuisena hän on asunut Lieksassa, Nastolassa, Tampereella ja nyt Pirkkalan puolella.

Eikä aikuisena työrintamallakaan ole asiat pysyneet paikoillaan. Kokko on taiteen ohessa työskennellyt opettajana vuoteen 1990 saakka ja sen jälkeenkin ohjannut lukuisia akvarelli- ja kuvataidekursseja koti- ja ulkomailla.

Tiatoo Pentti Kokko Syntynyt: 24.8.1938 Sortavalassa. Ammatti: opettajana 1967–1990, sen jälkeen päätoiminen taiteilija. Näyttelyt: yli 30 yksityisnäyttelyä ja lukuisia ryhmänäyttelyitä. Ajankohtaista: Taiteilijatapaaminen Keskus Galleriassa 8.6. klo 15–18, Akvarelli ajassa -näyttely 31.5.–16.6.

Kokko on kuvannut töissään paljon Tamperetta. Pärrinkoski Multisillassa on tehty vuonna 2011.

Ehkä viimeinen näyttely Tampereella

Keskus Gallerian Akvarelli ajassa -näyttely on läpileikkaus viime vuosien tuotannosta. Se on ehkä yli 80-vuotiaan Kokon viimeinen näyttely Tampereella.

Kokko on koko uransa ajan maalannut paljon Tamperetta. Pispala on ikuistettu lukuisiin teoksiin, jotka ovat käyneet hyvin kaupaksi. ”Pispala-aiheiset on melkein myyty sitä mukaa kuin ne ovat valmistuneet.” Maalauksiin on ikuistettu myös paljon Hämeenpuiston näkymiä ja Tammerkosken tienoita.

Kaikki työt eivät ole olleet yhtä haluttuja. Villa Tilkun seinältä katselee Omenapoika vaaleassa paidassa. Vuosia sitten maalattu teos on tilaustyö, johon tilaaja ei ollutkaan tyytyväinen.

Kokko sanoo, ettei hän masennu epäonnistumisista, se on mahdollisuus aloittaa uudestaan. Etenkin akvarellimaalauksessa uuden aloittaminen on helppoa, sen kun kääntää paperin toisin päin. ”Monet ovatkin saaneet yhden hinnalla kaksi työtä”, sanoo Kokon vaimo Sari Mäkinen.

”Tunnin paras työ”

Parasta maalaamisessa on inspiroiva kohde, jota alkaa toteuttaa ja jos vielä onnistuukin siinä. Onnistumisia on vuosien varrelle sattunut paljon.

Yksi viimeisimmistä on stipendi kolmen työn Väreilyä I, II ja III -sarjasta. Se tuli Heta Laitakarin jyryttämästä Pirkkalan Taideyhdistyksen vuosinäyttelyssä. Ehkä ensimmäinen tuli kouluvuosina, kun piirustustunnilla opettaja antoi tehtäväksi tehdä vesiväreillä maiseman. Kokon työ oli opettaja Pentti Hannulan mielestä tunnin hienoin, se kehystettiin ja laitettiin koulun seinälle.

Pentti Kokon teoksia on paljon eri kokoelmissa, muun muassa Tampereen ja Lahden kaupunkien sekä presidentti Tarja Halosen kokoelmassa. Näyttelyitä on ollut kymmenittäin.

Vaikka näyttely olisi viimeinen, Kokon mukaan ”maalaaminen ei lopu.”