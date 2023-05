Moro, 22.5.2008

Kesän ykköspukine kaupungin kaduilla on kiistatta aito Moro-paita. Muutamassa päivässä suosituimmat koot loppuivat kesken ja paitatehtailija joutui tekemään pikatilauksen.

”Tilasin tuhat paitaa lisää, mutta sain ensihätään vain 500. Nyt niitä on sen verran varastossa, etteivät paidat enää lopu kesken, selvittää pyynikkiläinen paitatehtailija Sanna Rantala Immanuel Arvopaidoista.

Paitoja voi ostaa yhdeksästä myymälästä. Viime viikolla ne kävivät vähiin muun muassa Tampere-seuran toimistossa.

”Ennen myyntihittimme oli vaakuna-paita. Nyt se on Moro-paita, selvittää Tuija Jansson Tampere-seurasta.

”Asiakkaat ovat kaiken ikäisiä miehiä ja naisia. Moro-paita on kuulemma kiva vetää päälle kun lähtee kylään jonnekin muualle. Paidan ostajien mielestä siitä selviää yhdellä silmäyksellä, että mistä ollaan kotoisin.

Moro on myöntänyt toisen kunniapaidan. Sen sai jalkapalloseura Tampere United. Moron palkintoraadin mielestä TamU on pelannut erinomaisia otteluita myös ulkomailla ja samalla Tampereen maine Suomen parhaana jalkapallokaupunkina on kiirinyt ympäri Eurooppaa. Menestys Mestareiden liigassa vilkastutti monin tavoin kaupunkimme elinkeinoelämää.

Moro-paidan luovutti torstain ottelussa Aamulehden markkinointipäällikkö Juha Kiviranta. Ensimmäinen numeroitu Moro-paita myönnettiin pormestari Timo P. Niemiselle.

Moron palkintoraadin mielestä pormestari on pannut itsensä likoon kaupungin siisteyden puolesta ja sehän on kaikkien etu.