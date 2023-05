Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella. Hän vastaa vain Pirkanmaalla tehtyihin havaintoihin.

Lukijan kysymys: Tampereen Tasanteella on työskennellyt joku sangen merkillinen metsuri, joka on jättänyt hangelle jälkeensä melkoisen määrään puun (pihlaja?) kuoren sälöjä kuorittuaan yläoksat likimain kokonaan paljaaksi. Maassa ei ole ahkeroijasta minkäänlaisia jalan tai käpälän jälkiä. Ihmetyttää mikä ihmeen otus saa näin hurjaa jälkeä aikaiseksi?

Tiiraileva mummo

Luontotohtorin vastaus: Kuvan perusteella määrittäisin puun raidaksi, kyseessä on siis puumaiseksi kasvava pajulaji. Todennäköisimmin puun latvusta ja oksia on kuorinut suurin tikkamme palokärki, mutta syy puun huonoon kuntoon löytyy alkujaan sieni- ja myöhemmin myös hyönteismaailmasta. Tikan todennäköisin ravintokohde on tässä ollut lehtipuupiirtäjä -niminen kovakuoriainen.

Jos paikka ei ole kovin kuiva, on puuta luultavimmin ensin lahottanut jokin kääpälaji tai joki muu lahottajasieni. Tämän jälkeen lehtipuupiirtäjä ja muut kovakuoriaiset ovat munineet puuhun ja tehneet kuoren alle käytäviään. Kun tikka etsii talvella ruuakseen toukkia, on kaarna jo valmiiksi puoliksi irti, ja se irtoaa silloin usein isoina kappaleina tikan ruokaillessa.