Moro, Vapriikki

Moron luontotohtori vastaa tällä palstalla kysymyksiin, jotka voi lähettää moro@aamulehti.fi ja kuva on välttämätön. Kuvaa tarvitaan lajin tunnistamiseen.

Luontotohtori on Tomi Kumpulainen, joka on luonnontieteellisen museon amanuenssi museokeskus Vapriikissa Tampereella. Hän vastaa vain Pirkanmaalla tehtyihin havaintoihin.

Lukijan kysymys: Syyskuussa 2019 Tampereella Ruotulassa rankkasateen jälkeen terassillemme ilmestyi läpimärkä lintu. Se meni terassilla olevan pikkupöydän alle istuessani siinä vieressä. Lintu lepäili monta tuntia pöydän alla, ennen kuin jaloitteli pikku hiljaa pitkin terassia. Läsnäoloni ei tuntunut haittaavan.

Vasta illemmalla jatkoi matkaansa. Kooltaan vähän mustarastasta pienempi, googlaamallakaan en ole onnistunut kyseistä lintua tunnistamaan. Mikähän se oli?

Harri Siltanen

Luontotohtorin vastaus: Kokotieto on oikeansuuntainen, ja tämä on nuori punatulkku. Puna-mustakuvioisen koiraan tuntee helposti, ja ruskehtavilla aikuisilla naaraillakin pää on voimakkaasti mustan värinen.

Nuorilla linnuilla tuo musta ”huppu” puuttuu, ja väritys on muutaman kuukauden ajan tällainen, muuten naaras punatulkkua muistuttava, ehkä vain vähän ruskeampi sävyltään.