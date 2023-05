Katso kuvat takavarikoiduista ja hylätyistä paateista – Löydätkö unelmiesi veneen vain 50 eurolla?

Tampereen kaupunki myy taas veneitä halvalla huutokaupassa.

Satamavastaava Tuomas Salovaara ja satamatarkastaja Kari Tuurna laskevat, että myytäviä veneitä on noin 70.

Moro, Tarastenjärvi

Rannoilta ja satamista poistettuja hylättyjä ja takavarikoituja veneitä myydään Tampereella taas halvalla. Tai ainakin lähtöhinta on halpa, usein vain 50 euroa.

Eri asia on, mikä tulee lopulliseksi hinnaksi huutokaupassa. Ensimmäinen erä on parasta aikaa huudettavana kiertonet.fi-osoitteessa. Myyjänä on Tampereen Infra Oy.

”Tarjousaika päättyy lauantaina 20.5.”, kertovat satamavastaava Tuomas Salovaara ja satamatarkastaja Kari Tuurna.

Tässä veneessä on myös mukana pelastusliivit, eriparia airot, vapatelineet ja pollarit. Moottori näyttää asialliselta, mutta sen kunnosta ei ole mitään takeita.

Veneet on varastoitu Tarastenjärven varastoalueelle. Siellä myös on satamatoimiston ilmoittamina aikoina näyttö huutokaupattavista veneistä.

Seuraava näyttö on ensi tiistaina 23. toukokuuta. Puhelimitse tai sähköpostilla veneistä ei saa tietoa. Huutokauppasivustolla on jokaisesta veneestä ainakin kaksi kuvaa.

”Ihan huonoimmat viedään suoraan naapuritontille, mutta näistä huutokaupattavista saa vielä veneen”, Salovaara sanoo ja viittaa naapurissa olevaan jätteenkäsittelykeskukseen.

Huutokauppaan lisätään veneitä viimeistään ensi viikolla ja silloin tulee myös uusi tarjousaika. Kaikkiaan myytäviä veneitä on noin 70 kappaletta.