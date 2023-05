Viljelyneuvoja on uusi palvelu viljelypalstoilla – tiistaina neuvoja saa Tampereen Ruskossa ja Hikivuoressa

Porkkanaa, perunaa, salaattia, tilliä, sipuleita tulee Erja Kaleniuksen viljelylistalle. Hyötykasvit ovat kaupungin viljelypalstojen kestosuosikkeja.

Moro, Nekala ja Järvensivu

Tummaa multaa, vaaleaa katekangasta ja yksinäisiä työkaluja on viljelypalstoilla sateisena kevätpäivänä.

Nekalassa sateisena tiistaina kevättöitä tekemässä yksi viljelijä. Erja Kalenius kylvää porkkanaa ja salaattia. Mansikkaa ja valkosipulia hän on istuttanut syksyllä. Palstalle tulossa myös muun muassa tilliä, sipuleita ja perunaa.

Viljelypalstojen suosio on kasvussa ja monivuotisia palstoja jonotetaan pitkään. Nekala on yksi monivuotisista palsta-alueista. Kalenius oli jonossa pari-kolme vuotta.

Yksivuotisille palstoille tuli keväällä 193 uutta hakemusta ja vanhoista viljelijöistä noin puolet halusi jatkaa. He ovat jaossa etusijalla. Esimerkiksi Järvensivun yksivuotinen viljelyalue on haluttu.

4H:n palstaneuvoja Ria Kivirinne sanoo, että Järvensivulta vapautui 19 palstaa, uusia hakemuksia tuli yli 60. Vapaat palstat arvottiin.

”Monivuotisten palstojen jonot elävät koko viljelykauden ajan”, kertoo Kivirinne.

Tampereen kaupungilla on 14 palstaviljelyaluetta eri puolilla kaupunkia. Niiden hallinnoinnista sekä vuokrauksesta vastaa Tampereen 4H-yhdistys.

Järvensivun viljelypalstoilla on jo katteilla suojattuja alueita. Järvensivu on yksivuotinen alue, joka käännetään joka vuosi.

Perunaa ja porkkanaa

Kivirinteen havaintojen mukaan eniten viljellään perunaa, porkkanaa ja salaattia. ”Monipuolista porukkaa” on Kivirinteen luonnehdinta palstaviljelijöistä ja sama pätee viljeltäviin kasveihinkin.

Kivirinne antaa neljä vinkkiä viljelijöille. Uusien viljelijöiden kannattaa toukokuussa tutustua palstaansa ja sen maaperään. Viljelysuunnitelma on hyvä tehdä, jos sitä ei ole jo tehnyt. Kumppanuuskasveihin kannattaa perehtyä, esimerkiksi kehäkukka ja samettikukka auttavat karkottamaan tuhohyönteisiä. Neljäs vinkki on katteen hankkiminen. Kate pidättää kosteutta maassa ja estää rikkaruohojen kasvua. ”Olki on hyvä kateaine.”

Tiatoo Näistä saa helposti syötävää Lehtisalaatit itävät hyvin ja antavat satoa nopeasti. Retiisi on syöntikypsä noin kuukauden kuluttua kylvämisestä. Peruna on satoisa ja helppo kasvatettava. Yrttejä ei tarvitse kasvattaa siemenestä, vaan voi istuttaa taimina. Kesäkurpitsa on satoisa vihannes, muta se vaatii paljon vettä ja ravinteita. Porkkana vaatii taimettumisen jälkeen harvennusta.

Nekalan viljelypalstoille tuodaan kasteluvettä isoissa säiliöissä. Tänä keväänä alueelle rakennetaan porakaivo.

Porakaivo ja viljelyneuvontaa

Kolmen palsta-alueen kastelumahdollisuuksia parannetaan porakaivolla. Tampereen kaupunki on jo tehnyt Takahuhdin palstoille porakaivon. Uudet porakaivot valmistuvat kevään aikana myös Nekalaan ja Hikivuoreen.

Kalenius sanoo viljelijöiden toivovan, että porakaivon myötä alueelle tulisi putkisto, josta saisi johdettua vettä omalle palstalleen ilman pitkää kantomatkaa.

Vanhastaan porakaivo on yksivuotisilla palstoilla Irjalassa, Järvensivulla ja Ruskossa. Tohlopin palstat ovat järven rannalla. Palstoja on myös Koivistonkylässä.

Kaikilla monivuotisilla palstoilla on kastelumahdollisuus. Monivuotiset viljelypalstat ovat Haiharassa, Hatanpäällä, Hikivuorella, Kaukaniemellä, Nekalassa, Ruskossa, Tahmelassa, Takahuhdissa ja Vuoreksessa.

Tampereen 4H-yhdistyksellä on uusi palvelu palstaviljelijöille. Viljelyneuvoja on alkanut kiertää alueilla. Nyt alkukaudesta neuvontaa saa Ruskossa 30.5. kello 16–17.30 ja Hikivuoren palstoilla kello 18–19. Seuraavana päivän 31.5. neuvoja on kello 14–16 Tahmelassa Kurpitsatalolla ja kello 17–19 Popup Kestävyystalolla, 7. kesäkuuta Nekalassa kello 16–18 ja Hatanpäällä kello 16–18.

Järvensivun viljelypalstoilla sade liuotti tekstejä pois kylteistä. Alueelta halusi oman palstan yli 60 uutta hakijaa. Palstoja vapautui 19.

Hyvä pH

Vesi, lämpö ja ravinteet ovat kolme tärkeää asiaa viljelyn onnistumisessa. ”Säännöllinen kastelu on ratkaiseva asia, varsinkin jos on kuiva kesä”, sanoo Pirkanmaan Marttojen puutarha-asiantuntija Essi Pietilä. Iso vaikutus on myös kalkituksella, maaperän hyvä pH-arvo on noin 6–6,5.

Toukokuussa ennen kylvöjä ja istutuksia on hyvä aika parantaa maata ja kitkeä rikkaruohoja. Kun maa hieman lämpenee voi kylvää ja istuttaa. Vanhan kansan mukaan perunat laitetaan maahan Kustaan päivänä eli 6. kesäkuuta. ”Touko-kesäkuun vaihteessa voi perunat laittaa maahan:” Maan pitäisi olla noin 8-asteista.

Pietilä kehottaa perunanviljelijöitä kastelemaan viljelykset säännöllisesti, koska tasainen kosteus vähentää perunaruven todennäköisyyttä. Perunarupi on esteettinen haitta, rupiset perunat voi syödä.

Luonnonmukaista

Palstojen koot vaihtelevat noin 25 neliömetristä 400 neliömetriin ja hinta määräytyy koon mukaan. Pienin yksivuotinen viljelypalsta maksaa 21 euroa viljelykaudessa ja suurin 86 euroa. Monivuotisten hintahaitari on 13–75 euroa vuodessa.

”Isoja palstoja on vähän”, sanoo Kivirinne.

Kaikilla palstaviljelyalueilla suositaan luonnonmukaista viljelyä ja esimerkiksi torjunta-aineiden käyttö on täysin kielletty.