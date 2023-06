50 vuotta kampaamoyrittäjyyttä – Tamperelainen Sirkka Salminen perusti liikkeen 25-vuotiaana

Satakunnankadulla sijaitseva Sirkka Salmisen kampaamo täytti 50 vuotta tammikuussa. Yrittäjä nauttii työstään edelleen ja järjestää asiakkaille juhlakahvituksen 9. kesäkuuta.

15-vuotiaana Sirkka Salminen meni ammattikouluun kampaamoalalle. Siitä asti hän on tehnyt alan töitä. 40 vuoden yrittäjyysuran jälkeen hän sai timanttiristi-kunniamerkin ja nyt yrittäjyyttä on takana 50 vuotta.

Moro, Satakunnankatu

Tiskin takaa astuu esiin tummatukkainen nainen ja hän esittelee itsensä Sirkka Salmiseksi. Salminen on työskennellyt parturi-kampaamoyrittäjänä jo 50 vuoden ajan, ja pitkäaikaisimmat asiakkaat ovat käyneet hänellä alusta lähtien. ”Pitkäaikaisin asiakas on käynyt opiskeluajoista asti”, Salminen kertoo.

Aluksi Salminen työskenteli parturi-kampaajana ammattikoulun opintojen ohessa ja vaihtoi sitten Hämeenpuiston liikkeeseen. Hämeenpuiston liikkeessä Salminen työskenteli puolentoista vuoden ajan, kunnes osti liikkeen 25-vuotiaana.

”Pidin liikettä Hämeenpuistossa 37 vuotta, ja nyt näissä tiloissa olen ollut 16 vuotta”, hän kertoo.

Kampaamoala on kulkenut Salmisen suvussa sukupolvelta toiselle. ”Äiti oli parturi-kampaaja ja tyttären tytöt ovat myös alalla”, Salminen sanoo ja lisää, että tyttären tytöt leikkaavat ja värjäävät myös hänen hiuksensa.

Salminen ei ole koskaan tehnyt muun alan töitä ja sanoo, että parturi-kampaajana olo on kuin sekoitus työtä ja vapaa-aikaa. Kampaamo on auki ympäri vuoden kuusi päivää viikossa, paitsi kesällä, silloin Salminen lomailee viikonloput ja kampaamo on auki vain arkisin.

Käsillä leikkaamisen ja värjäämisen lisäksi myös muut käsityöt ovat lähellä Salmisen sydäntä. Tiskin takaa löytyy aina jokin neuletyö hiljaisempia hetkiä varten.

Vakiasiakkaita vuosikymmenten takaa

Suurin osa asiakkaista on vakiasiakkaita. ”Useampi on käynyt kampaamossani esimerkiksi pikkupoikana, ja käy edelleenkin, vaikka he ovat jo nelikymppisiä miehiä”, Salminen kertoo.

Vakiasiakkaista on ajan saatossa tullut tuttuja ja joskus he poikkeavat käymään ihan vain jutustellakseen. Asiakkaiden kanssa juttelu onkin Salmisen mielestä yksi työn parhaita puolia.

Tänä vuonna yrittäjyyttä tulee täyteen 50 vuotta, ja sen kunniaksi Salminen tarjoaa asiakkailleen kahvit 9. kesäkuuta. Kahvitarjoilu on parturi-kampaamolla kello 10–14 välillä.

Tulevaisuudesta Salminen ei tiedä vielä. ”Ainakaan vielä en ole tehnyt päätöstä lopettamisesta. Tämä työ on minun elämäni ja tykkään tehdä tätä”, hän sanoo hymyillen.