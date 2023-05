Tamperelaismiestä auttaneet löytyivät: "Aivan mahtavaa”, totesi ladulla kaatunut mies, kun hän kohtasi auttajansa

Harri Merta löysi Moron avustuksella häntä Saariselällä auttaneen pariskunnan.

Moro, Amurin Helmi

Ehkä hieman jännitystäkin on ilmassa, kun Harri Merta tapasi Heli ja Timo Määtän toista kertaa. Ensimmäisellä kerralla ei tullut kysyttyä yhteystietoja ja Merta etsi kolmea auttajaansa Moron avustuksella. He löytyivät!

”Aivan mahtavaa”, kommentoi Merta tapaamista. ”Aikaa meni yli kaksi tuntia.”

Ensimmäinen tapaaminen ei ollut yhtä mukava, se tapahtui Saariselän kuutamoladulla, kun Merta oli kaatunut, eikä päässyt omin voimin ylös. Auttajia oli kolme, mutta yksi ei päässyt paikalle saamaan kiitoksia henkilökohtaisesti, koska hän asuu Oulussa.

Merta sai kuulla onnettomuustilanteesta asioita, joita hän ei muistanut ollenkaan.

Kolmikko aikoo pitää yhteyttä jatkossakin.

Yllätyksiäkin ilmeni, sillä heidän elämänsä varrelta löytyi yhtymäkohtia, joissa he olisivat voineet tutustua. Läheltä piti -tilanteita oli esimerkiksi Jäälissä Oulun lähellä 1970-luvulla, kun Merrat ja Määtät asuivat lähellä toisiaan. Timo Määttä on osallistunut useita kertoja Forssan Suvi-iltaan, jota Harri Merta on ollut järjestäjäpuolella. Saariselälläkin he ovat majoittuneet lähellä toisiaan.