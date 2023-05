Pirkanmaalaisille lapsille järjestetään uusi laulukilpailu – Tuomareina on tuttuja tv-kasvoja ja musiikin ammattilaisia

Ilmoittautuminen tapahtumaan alkaa verkossa jo tänään.

Moro, Siperia

Tänään tiistaina 16. toukokuuta julkistetaan uusi lapsille suunnattu laulukilpailu Laulun aarre. Kilpailussa osallistujat pääsevät esittämään perinteisiä suomalaisia lastenlauluja Tampereen konservatoriolla.

”Vaikka Laulun aarre on kilpailu, se on hengeltään ennen kaikkea hyvän mielen tapahtuma”, tapahtuman tiedottaja Marita Salonen kertoo Morolle ja sanoo, että kyseessä on tapahtuma, jossa kaikki pääsevät osallistumaan ja esiintymään turvallisessa ympäristössä. Tarkoitus on kannustaa lasten lisäksi myös kouluja ja koteja laulamaan yhdessä lasten kanssa.

Kilpailua juontamassa on lapsille tuttuja kasvoja sillä tapahtuman juontavat Yle Galaxin juontaja Elo Paulorinne sekä näyttelijä ja viulisti Frida Ratinen.

Kilpailu on suunnattu pirkanmaalaisille 7–12-vuotiaille lapsille, ja sen järjestää suomalaista kulttuurielämää tukeva Majaoja-säätiö.

”Tapahtuma syntyi ihmisten toiveesta säilyttää perinteisiä lastenlauluja”, Salonen kertoo ja lisää, että kaikki ilmoittautuneet pääsevät esiintymään tuomareille, eikä kilpailuun osallistuvia karsita ennakkoon.

Tuomaristo koostuu laulunopettajista, muusikoista sekä lasten- ja nuortenohjelmista tutuista televisiokasvoista. Arvioidessa otetaan huomioon tapahtuman hyvä henki ja kannustava ote.

Tuomareina toimivat muusikot Heikki Salo sekä Maija Salo, Pikku Kakkosesta tuttu musiikkikasvatuksen ammattilainen Soili Perkiö, Pirkanmaan musiikkiopiston laulunopettaja Leea Lahtela sekä Tampereen konservatorion laulunopettaja Susanna Tenkanen-Lindeman.

Finaalissa kärkeen sijoittuneet palkitaan rahapalkinnoin, ja lisäksi jaossa on muun muassa laulutuntien lahjakortteja. Lisäksi heille järjestetään marraskuussa Näsinneulan huipulla juhlava gaala.

