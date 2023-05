"Suomi voittaa kultaa ja olen paikalla” – Asko Lehtinen on todellinen jääkiekon MM-kisafani

Tamperelainen Asko Lehtinen aikoo olla Areenassa katsomassa finaalia, missä Suomi voittaa MM-kultaa.

Moro, jääkiekon MM-kisat

Tamperelainen Asko Lehtinen aikoo jälleen katsoa ja jännittää ainakin 10 jääkiekon MM-kisojen ottelua Tampereen areenassa.

Moro esitteli Lehtisen vuosi sitten Tampereen edellisten MM-kisojen aikaan, joten nyt on aika päivittää kuulumiset.

”On hienoa, että kisat ovat taas Tampereella. Vuosi sitten kisat olivat hieno kokonaisuus ja varmasti ovat nytkin. Esimerkiksi finaalissa oli todella hieno tunnelma”, Lehtinen muistelee.

Finaalissa Suomi voitti maailmanmestaruuden. Lehtinen ennustaa samaa juhlaa tälle vuodelle.

”Luotan joukkueeseen, joka on hyvä. Luotan myös valmentajaan Kulta-Leijona Jaloseen, hän on niin hyvä valmentaja.”

Kymmeneen peliin

Lehtinen on käynyt jääkiekon MM-kisoissa Tampereen ensimmäisistä kisoista lähtien eli vuodesta 1965 lähtien.

Kiekkouraa on Ilveksessä sekä juniorina että valmentaja jo vuosikymmenten ajalta.

Lehtisellä on hieno kokoelma MM-kisamaskotteja, sillä hän on käynyt tätä ennen 35 kisoissa, joista tuliaisina on 21 maskottia. Lisäksi kokoelmissa on kisakiekkoja ja muita kisamuistoja.

Asko Lehtisen kokoelmassa ovat myös Suomen MM-kultakiekot, vasemmalta Tampere 2022, Bratislava 2019 ja Bratislava 2011.

”Tampereen kisojen tämän vuoden maskotti kyllä hommataan kokoelmaan. Siitä tulee sitten viides kultapoika, Suomen MM-kullan maskotti”, Lehtinen sanoo.

Ensimmäiset pelit areenassa Lehtinen katsoi tänä vuonna viime lauantaina.

”Varmaan noin kymmeneen peliin tulee mentyä, loput katson televisiosta. Finaaliin menen tietysti katsomaan Suomen voittoa.”

Jääkiekon MM-kisat pelataan 12.–28. toukokuuta.