Menin eräänä päivänä ainokaiseni luokkaan hakemaan hänelle kirjoja ja läksyjä. Katselin ihastuneena heidän tekemiään lukutoukkia ja leppäkerttuja.

Hieman ihmettelin, miksi väritystä oli aina vain kahta, joko vihreä-keltaista tai sini-oranssia. Siis myös leppäkertut olivat näissä väreissä. Vihreä-keltaisia oli huomattavasti enemmän kuin sini-oransseja. Minulla kesti hetken tajuta, mistä oli kysymys.

Kaverini lapsi puolestaan ilmoitti eräänä päivänä kotiin tultuaan kannattavansa Ilvestä, vaikka kotona ei ole minkäänlaista jääkiekkotaustaa. Ilves on hoitanut jalkapallon kautta lasten sitouttamisen hienosti. Tapparan on mahdollisuus vaikuttaa lähinnä niihin, jotka eivät harrasta jalkapalloa.

Tapparan kannattaisikin ehdottomasti perustaa vaikka säbäseura, jolla nuori kannattajakunta kasvaisi.

Suomessa fanikulttuuri on niin nuorta, että fanitus ei vielä läheskään aina periydy. Kun Rakkaani muutti Tampereelle vuosituhannen alussa, hän päätti kannattajuutensa senhetkisen liigatilanteen pohjalta. Tämä päätös on pitänyt ja voin kertoa, että meillä kotiin kannetaan juuri niitä sini-oransseja leppäkerttuja. Kerran lapseni oli tosin laittanut yhteen askarteluun vihreää väriä, kuulemma vahingossa.

Itse olin vähän järkyttynyt näin voimakkaasta fanituksesta jo alaluokilla, mutta sitten tajusin, että tämä tapahan on ihanan sukupuolineutraali ja parempi kuin perinteinen pinkki-sininen akseli.

On ilahduttavaa, että Tampereella kannattajakunta ei ole ikä- eikä sukupuolijakautunutta. Tätähän taannoin Hesarin toimittajakin ihmetteli suuresti Aamulehden kolumnissaan. Itselleni jääkiekko on vieras ja pelottavakin laji, mutta pakkohan se on myöntää, että tämä on kotiseutukulttuuria parhaimmillaan.

Lätkäinnostus on areenan valmistuttua kasvanut Tampereella uskomattomiin mittoihin. Heräsin asiaan, kun rakkaani veli, toiselta puolelta Suomea, oli tulossa talvella paikallisotteluun. Hän ei kannata kumpaakaan joukkueista, vaan halusi ainoastaan päästä katsomaan ottelua Kiakon kodissa. Nokia-areenan paikallispeleistä on tullut siis turistinähtävyys.

Tämä on täysin ainutlaatuista Suomessa ja maailmallakin vastaavaa saa hakea. NHL:ssä ainoastaan New Yorkissa on kaksi joukkuetta samasta kaupungista ja SHL:ssä ei ole mitään mahdollisuuksia paikalliskamppailuihin.

Muistan, miten alussa oltiin huolissaan, että miten Hakametsän 7 000 katsojaa riittäisivät täyttämään areenan. No, tämä huoli on osoittautunut turhaksi, kun kotiottelut myydään loppuun hetkessä.

Eräänä iltana areenan ulkopuolella eräs Ilveksen mies koputti olkapäähäni ja kertoi haluavansa tähän kolumniin. Tapparan mies on kuulemma esiintynyt jo tässä ihan riittävästi. Otin tämän kohteliaisuutena ja tämä on siis omistettu Sinulle Ilveksen mies. Kyllä se kiekko pomppii vielä teillekin ja unelmafinaalikin sieltä varmasti vielä tulee. Kaikki merkit ovat ilmassa.

Kun huomenna kiekko taas putoaa jäähän, on koko maailmalle selvää, että Nokia-areena on jääkiekon Camp Nou ja Tampere on Kiakon koti.

Kirjoittaja on Moron lukijakolumnisti, joka ei tiedä jääkiekosta mitään, mutta ihailee oransseja leppäkerttuja.