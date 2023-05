Esiintyykö itse Elvis Ylöjärvellä ensi viikolla? Moro arpoo lippupaketin kesäfestivaalille

Ylöjärvellä nähdään Ritva Oksanen, Aron ja pin up -kisa.

Moro, Siperia

Perinteinen The 50’s Summer Festival järjestetään lauantaina 20.5. Toivolan lavalla Ylöjärvellä.

Tapahtumassa riittää koettavaa ja nähtävää erityisesti vintagen, iskelmän ja rock ’n’ rollin ystäville.

The 50’s Summer Festival on nostalgisen kokonaisuus, joka on yhdistelmä 50-luvun rock ’n’ rollia sekä tuon ajan suomalaista iltamakulttuuria.

Musiikista vastaa artistia: Lavalla nähdään Ritva Oksanen, tuttu muun muassa teatterin lavoilta ja televisiosta.

Esiintymässä on myös Cool Company, joka on rockia, poppia, countrya ja bluesia soittava tamperelaisyhtye.Yhtye on keikkaillut ahkerasti erilaisissa tapahtumissa, ravintoloissa ja pubeissa sekä yritysten ja yksityisten juhlissa vuodesta 2000 alkaen.

Illan ohjelmassa on myös Aronin show. Siinä kuullaan Elvis Presleyn legendaarisimpia rock-klassikoita. Silloin viimeistään selviää, miksi Elvis Presley sai lempinimen King of Rock ’n’ Roll.

Musiikin lisäksi on edellisten vuosien tapaan tarjolla myös silmänruokaa, kun teeman mukaisesti pukeutuneet kauniit ja rohkeat kilpailevat Miss 50’s Pin-up titteleistä!

The 50’s Summer Festival on ikärajaton tapahtuma. Yleisöllä on myös mahdollisuus kuvauttaa itsensä ammattikuvaajalla pientä korvausta vastaan.

Paikalla on myös puffetti, josta on mahdollista hankkia herkullisia Hot Dogeja, virvoitusjuomia tai ihan perinteisiä voileipiä ja kahvia. Perinteisesti tapahtumassa nähdään vanhoja moottoripyöriä ja autoja.